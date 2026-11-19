El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, conversa con representantes de la empresa Michelin y organizadores del evento 'Sondersland'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 jóvenes vallisoletanos participarán a lo largo de este jueves en el evento 'Sondersland', que tiene parada en la Cúpula del Milenio, y donde estudiantes y recién titulados de diversas modalidades educativas podrán conocer opciones ante el "momento crucial de sus vidas" que supone iniciar una carrera profesional.

La empresa Trivu, que se autodenomina "activista del talento", pone en marcha este encuentro itinerante del que ya ha celebrado ocho ediciones en distintas ciudades españolas y en el que Valladolid acoge el último encuentro de 2024.

El CEO de la empresa, Pablo González, ha estado acompañado en la inauguración por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejal delegada de Juventud, Carolina del Bosque, y el gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo (Ideva).

González ha explicado que "el ruido constante, las noticias negativas" que se pueden escuchar al poner la televisión o un 'podcast' hace "difícil" a su juicio que la gente joven "tenga ilusión por el mundo que viene". Pero ha defendido que existe una "cara B de todo ésto" que es la que se trata de mostrar en estos eventos, "que no obvia los retos de esta generación" pero que muestra las numerosas oportunidades que existen.

Por ello, se ha invitado a centros educativos y a jóvenes con perfiles muy diferentes para aglutinar buena parte del "talento joven" de la ciudad.

Además, se cuenta con la colaboración de empresas con implantación en la ciudad como el Grupo Renault, Michelin o Caja Rural de Zamora, entre otros, que han traído a trabajadores jóvenes vallisoletanos que han relatado a los presentes cómo se han formado y cómo han llegado a sus puestos en áreas demandadas actualmente, como la comunicación y el marketing, la gestión de cuentas, o ramas más innovadoras como el "scouting de startups".

El alcalde de la ciudad ha agradecido eventos de este tipo que permiten que "aflore el talento" en Valladolid desde un punto de vista "distinto" al habitual, pues se basa en buena medida en el "entretenimiento".

Carnero ha considerado que el "talento es consustancial a la ciudad" en áreas principalmente como la industria agroalimentaria, la automoción "y últimamente todo lo que tiene que ver con el videojuego y la innovación", pero ha advertido de que en la juventud se desconocen "esos talentos" y hay que "encontrar el chispazo que lo encienda", por ello acciones como la que se pone en marcha hoy ayudarán a ello.

Asimismo, ha subrayado la apuesta de su equipo de Gobierno por "retener y fidelizar" el talento local, algo a lo que también cree que contribuye el Sondersland.