Más de 1.200 personas y organizaciones se beneficiaron en CyL de los programas de los programas de CaixaBank Dualiza

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Dualiza reforzó durante 2025 su actividad en Castilla y León y llegó a 1.254 beneficiarios entre estudiantes, docentes, centros educativos y empresas, y consolidando su papel como impulsor de la Formación Profesional en la Comunidad.

La entidad, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que la amplitud de iniciativas impulsadas en el territorio refleja su apuesta por fortalecer el ecosistema formativo y por acercar nuevas oportunidades tanto al alumnado como al tejido empresarial de la región. La principal parte de esos beneficiarios volvió a ser el alumnado.

Un total de 862 estudiantes participó en actividades, jornadas y formaciones promovidas por CaixaBank Dualiza, aumentando el alcance de la fundación en la comunidad y evidenciando el creciente interés de los jóvenes castellanoleoneses por la FP y por los itinerarios profesionales que ofrece.

De modo paralelo, la implicación del profesorado y del ámbito empresarial se vio también reforzada a lo largo del año. En total, 48 docentes se beneficiaron de acciones formativas y de acompañamiento orientadas a impulsar la innovación en los centros, mientras que 285 empresas participaron en iniciativas destinadas a conocer mejor la FP, y se realizaron 59 actividades con centros de FP que permitieron impulsar proyectos y colaboraciones en toda la comunidad.

A nivel nacional, las iniciativas promovidas por la fundación llegaron a 12.791 estudiantes, 5.123 docentes y 1.967 empresas, a lo que habría que sumar 1.019 actividades con centros educativos de FP reforzando la colaboración entre los distintos agentes implicados en el desarrollo del talento y la mejora de la empleabilidad.

El presidente de CaixaBank y de la fundación CaixaBank Dualiza, Tomás Muniesa, ha subrayado que los resultados obtenidos "evidencian el peso creciente" de la Formación Profesional en el país y la necesidad de seguir generando proyectos, conocimiento y herramientas que acompañen al sector en su adaptación a la nueva ley y a las demandas reales del mercado laboral.