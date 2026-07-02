Más de 150 imágenes de Enrique del Barrio repasan la historia reciente de Folk Segovia a través de una exposición

La directora de la Fundación Juan de Borrbón, Noelia Gómez (izda); el fotógrado Enrique del Barrio, el concejal de Cultura Monroy y la directora de Folk Segovia, Cristina Ortiz (Ayto Segovia) - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alhóndiga-Centro segoviano de fotografía ha inaugurado la exposición 'Segovia suena a Folk' como parte del festival FolK Segovia, con una colección de más de 150 imágenes del fotógrafo Enrique del Barrio, para repasar la historia reciente del festival.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 9 de julio y forma parte de la programación cultural paralela de la cuadragésimo segunda edición de Folk Segovia. Las fotografías del fotógrafo y editor segoviano Enrique del Barrio documentan la evolución del festival desde el año 2021.

La directora del festival, Cristina Ortiz, ha indicado que Enrique del Barrio "ha sabido plasmar a través de sus instantáneas la esencia de la cita", a la que ha definido como un lugar de "encuentro multidisciplinar" que se ha convertido en referencia nacional del folklore.

A través de las imágenes expuestas, el visitante recordará algunos de los momentos más destacados de las últimas ediciones del certamen, con fotografías de los artistas que han pasado por sus escenarios y de las numerosas actividades paralelas que forman parte de la identidad del festival, como los pasacalles, los talleres, los programas de radio y otras iniciativas culturales.

La muestra propone así un recorrido por la historia reciente de la ciudad a través de la música folk y de quienes han mantenido viva esta tradición.

En las paredes de La Alhóndiga también hay imágenes de Luis Martín, fundador y director de Folk Segovia durante más de tres décadas y considerado "el alma del festival", que falleció hace unos meses, así como de José Manuel Herrero, conocido como 'Michel', integrante de la Ronda Segoviana y director musical de La Esteva, que falleció a finales del pasado año.

Se trata de dos homenajes que la organización ha querido incluir en una exposición que "reivindica el legado humano y cultural del certamen", según ha apostillado Ortiz.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha subrayado durante la presentación de la muestra que Folk Segovia, con más de cuatro décadas de trayectoria, "se ha consolidado como uno de los festivales de música tradicional más longevos y reconocidos de Castilla y León".

El edil ha destacado que el certamen, fiel al espíritu con el que nació en los años ochenta de la mano de Luis Martín, "ha convertido a Segovia en un referente para los amantes de la música de raíz", en una cita que reúne cada año a miles de asistentes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

Asimismo, ha señalado que la tradición y las costumbres locales resultan "imprescindibles en la programación del calendario cultural de la ciudad".

El autor de las fotografías, Enrique del Barrio, ha desarrollado su trabajo en torno al territorio, el patrimonio y la cultura popular a través de la fotografía, el diseño y la edición, prestando atención a las tradiciones y a la memoria de los pueblos.

Como editor, ha impulsado proyectos dedicados al medio rural y a la conservación del patrimonio cultural.

En Segovia ha publicado 'Del color de la tierra', 'De paseo por el Aguisejo', 'Segovia Callada' (I y II) y 'El Mester de Nuestra Vida'. Sus imágenes han sido publicadas en El País, ABC, Expansión y 20 Minutos, y su trayectoria ha sido reconocida con diversos premios y distinciones.

La programación cultural vinculada a Folk Segovia se desarrolla del 3 al 5 de julio con la tradicional feria discográfica 'La Malinche', que también se celebrará en La Alhóndiga, y que pondrá a disposición del público una amplia selección de vinilos y CD de música tradicional de distintas épocas.

Entre las referencias disponibles podrán encontrarse trabajos de los grupos y artistas participantes en esta edición de Folk Segovia, además de material de otros estilos musicales.