Más de 150 mujeres analizarán mañana en Zamora el futuro del sector agropecuario y el papel de la tecnología

ZAMORA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá este miércoles, 15 de abril, la jornada 'La Vuelta a la España Rural: Mujeres al frente del cambio', un encuentro que pretende poner de relieve el papel de la mujer en el desarrollo agropecuario, el futuro de la Agricultura de Precisión y los beneficios de la Titularidad Compartida y que reunirá a más de 150 mujeres vinculadas al sector.

El evento, que se celebrará en el teatro Ramos Carrión a partir de las 10.00 horas, ha sido organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en colaboración con la cooperativa Cobadu, señalan los organizadores a través de un comunicado.

La iniciativa ha contado con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro de las subvenciones para impulsar el papel femenino en el desarrollo rural.

Durante la jornada, las asistentes abordarán cuestiones como la agricultura de precisión, los beneficios de la titularidad compartida y la importancia de garantizar el relevo generacional en las explotaciones.

La apertura del acto correrá a cargo de la presidenta de Fademur Castilla y León, Loreto Fernández, tras lo cual la secretaria de organización de UPA-Zamora, Cristina Fernández, analizará el pasado, presente y futuro de la Política Agraria Común (PAC). Asimismo, el técnico Rafael Díaz ofrecderá una ponencia sobre nuevas tecnologías y agricultura de precisión.

El programa ha incluido una mesa redonda sobre titularidad compartida, moderada por la periodista Estefanía Vega, en la que participarán representantes de Fademur-Amulemer León, la cooperativa Cobadu, la Fundación Notariado y el Ministerio de Agricultura.

El encuentro finalizará con la presentación de la empresa Canto Vichés como ejemplo práctico de titularidad compartida.

A la jornada asistirá también el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; la primera mujer miembro del Consejo Rector de Cobadu, Manuela Vidal, y el secretario general de UPA de Castilla y León, Aurelio González.

Además, al centenar de profesionales se sumarán cerca de 70 estudiantes y profesores de centros de formación agraria de Zamora, Salamanca y Valladolid.