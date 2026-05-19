Mas de 150 propuestas de luz, música, circo y experiencias inmersivas en la 'Noche Blanca' de Burgos, este sábado

Andrea Ballesteros durante la presentación de la Noche Blanca. - AYTO BURGOS

BURGOS 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, con la implicación de otras entidades, ha pogramado más de 150 propuestas culturales repartidas por toda la ciudad para celebrar el próximo sábado la 'Noche Blanca' e inundar las calles de luz, música, danza, instalaciones artísticas, circo, videomapping, exposiciones y experiencias inmersivas "hasta bien entrada la madrugada".

Así lo ha asegurado la presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo, Andrea Ballesteros, quien ha apuntado que "la gran protagonista" de esta edición de la Noche Blanca será la Plaza de Santa Teresa, donde a las 23 horas se podrá disfrutar de 'Muaré Experience' Se trata de un espectáculo internacional de gran formato de la compañía 'Voilá', "que fusiona en este caso rock en directo, teatro aéreo y efectos visuales en una experiencia pues verdaderamente impactante para el espectador", ha aseverado Ballesteros.

La presidenta de la Gerencia de Turismo ha explicado que en esta edición de la Noche Blanca' se ha vueltoa apostar "por grandes instalaciones visuales y lumínicas" entre las que destaca 'Buya', en el Parque del Doctor Vara, donde una intervención artística formada por 3.500 esferas luminosas creará "un paisaje onírico y poético abierto al paseo y a la contemplación", además de que habrá dos grandes videomappings "monumentales", una es 'Aura Lux', sobre la fachada de la Catedral y el otro sobre el Arco de Santa María.

Asimismo, en la plaza del Rey Sancho habrá un espectáculos circense con cuatro bailarinas sobre una gran estructura inspirada en la naturaleza, un mono articulado de seis metros recorrerá el paseo de la Sierra de Atapuerca para interactuar con los niños.

Igualmente, Ballesteros ha indicado que habrá conciertos, talleres urbanos, experiencias de realidad virtual, observación lunar, exposiciones, teatro, folclore, actividades infantiles, visitas nocturnas a espacios históricos y aperturas "extraordinarias" de museos y de edificios emblemáticos".

A esto se suma que instituciones como en otras ocasiones el Museo de la Evolución Humana, el CENIE, el Fórum, la Catedral, el CAP, el Teatro Principal, el Palacio de Capitanía, la Biblioteca de Castilla y León, el Monasterio de las Huelgas o el Palacio de Castilfalé abrirán sus puertas "durante esta gran noche cultural".

Andrea Ballesteros ha destacado "el enorme esfuerzo de coordinación" entre las diferentes entidades culturales, asociaciones, artistas, colectivos, ciudadanos e instituciones para tener "una programación tan diversa y ambiciosa de la Noche Blanca".

Y es que, según Ballesteros, "La Noche Blanca no es solo una agenda de actividades, es una manera de vivir la ciudad desde la cultura, de redescubrir espacios públicos y de compartir diferentes experiencias colectivas".