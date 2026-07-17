Más de 17.800 personas se han formado en CyL con el programa Competencias Digitales Básicas de Red.es

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Competencias Digitales Básicas ha concluido con más de 17.800 personas formadas en Castilla y León en el marco de la iniciativa Generación D, con más de 2.100 ediciones y cerca de 142.500 horas de formación presencial.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, y con un presupuesto de 45 millones de euros de Fondos Next Generation EU, hasta el pasado 30 de junio el programa ha impartido cerca de 1,5 millones de horas de formación en todo el país con cursos de 8 horas de duración, y con un 60 por ciento de mujeres.

La metodología del programa se ha basado en formación presencial en grupos reducidos, diseñada para favorecer un aprendizaje práctico y adaptado a las necesidades de cada participante.

Los participantes han adquirido conocimientos en competencias digitales que les ayuden en su vida cotidiana, para participar de forma activa en la sociedad digital, como realizar trámites con las administraciones públicas, utilizar aplicaciones de banca y compras online, comunicarse mediante herramientas digitales, navegar de forma más segura por internet o utilizar recursos digitales orientados a la búsqueda de empleo y la mejora profesional.

Además de la formación, los asistentes han contado con tutorías para resolver dudas y reforzar los conocimientos adquiridos durante los cursos.

Los itinerarios formativos se han organizado en siete áreas temáticas: Tu entorno digital, Gestión del tiempo libre, Comunicación y redes sociales, Seguridad y protección, Mejora tu vida laboral, Ideas para tu negocio y Bienestar digital y acompañamiento.

La ejecución de los cursos se ha realizado a través de diez entidades de referencia en el ámbito de la formación a los colectivos objeto del programa, seleccionadas por convocatoria pública: Fundación ONCE, Fundación La Caixa, Fundación Secretariado Gitano, Adecco Formación, Telefónica Educación Digital, Euroformac, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Fundación Orange, Orange y Fundación Cibervoluntarios.