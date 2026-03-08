Más de 18.000 personas recorren las calles de CyL para reivindicar la paz, la libertad y los derechos de la mujer

Decenas de personas durante una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, Valladolid, Castilla León (España). La manifestación ha discurrido bajo el lema 'Hoy + que nunca feminismo' - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 18.000 personas se han manifestado por las calles de las ciudades de Castilla y León en el Día Internacional de la Mujer para reivindicar paz y decir "no a la guerra", en favor de los derechos de las mujeres y en contra de cualquier retroceso en este sentido.

Con mensajes que han reivindicado el feminismo, en contra de los extremismos y en favor de la libertad de las mujeres miles de personas de todas las edades han participado en estas marchas en las nueve provincias, donde también han participado dirigentes políticos de las formaciones que se presentan a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

La más numerosa ha sido la de Valladolid, donde miles de personas, unas 6.000 según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, han reivindicado igualdad y libertad para la mujer, han reclamado "paz" y han expresado su rechazo al retroceso y la pérdida de derechos.

A partir del mediodía, la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid ha sido el escenario en el que se ha citado el grueso de los manifestantes para salir en una marcha por el centro de la capital tras una pancarta principal en la que se podía leer el mensaje "hoy + que nunca FEMINISMO".

Los participantes en la manifestación, entre los que se ha visto a personas de todas las edades, desde niños hasta de edad avanzada, han portado carteles con diferentes mensajes entre los que se podía leer "prevenir la violencia, educar en igualdad", "cuidados compartidos, corresponsabilidad" o cuestionando "hasta cuándo" la brecha salarial, a los que se han sumado los del "no a la guerra".

En esta manifestación ha participado la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, quien ha asegurado que es "más erótica" la igualdad que la "imposición machista" y "más satisfactorio" tratar a una mujer "de igual a igual" en un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes y ha reivindicado cambiar el futuro "y no dejar que el pasado avance".

Por otra parte, en Ávila cerca de un millar de personas se ha manifestado convocado por el Movimiento Feminista en una marcha que ha partido de la plaza del Mercado Grande bajo el lema 'No hay murallas para el feminismo' para recorrer las principales calles de la ciudad hasta la plaza del Mercado Chico, donde se ha leído un manifiesto.

La portavoz del Movimiento, Henar Alonso, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado que la reivindicación de la igualdad no debe limitarse a días concretos, "hay que reclamarla siempre, una sociedad feminista siempre es una sociedad más igualitaria".

En el caso de Burgos, la manifestación, que este año se ha celebrado a las 13.00 horas en lugar de por la tarde, ha congregado a unas 2.200 personas. La Coordinadora Feminista ha leído un comunicado en la Plaza Mayor al final de la manifestación en el que se ha puesto en evidencia que las mujeres "todavía sufren las consecuencias más duras de la desigualdad", tanto en el ámbito internacional como en España.

En la lectura se ha indicado que las "guerras, extremismos y retrocesos democráticos "tienen un impacto especialmente grave sobre ellas, con violaciones sistemáticas, pérdida de derechos y situaciones de subordinación que evidencian la persistencia de la desigualdad estructural".

León también ha salido a la calle este domingo para reivindicar una igualdad real, con la participación de cerca de 3.000 personas en las dos manifestaciones convocadas a las 12.00 horas por el Movimiento Feminista y la Comisión 8M.

La primera de ellas ha reunido a centenares de ciudadanos, en su mayoría mujeres, mientras que la segunda ha congregado a más de 2.000 leoneses.

Movimiento Feminista ha protagonizado la Manifestación 8M Abolicionista 'Ante el avance patriarcal. Resistencia feminista' con una marcha que ha denunciado la "feminización de la pobreza y la precariedad laboral"; que el concepto 'sexo' se haya sustituido por 'género'; el hecho de que los vientres de alquiler son "explotación" de la capacidad de gestación de las mujeres y también se ha visibilizado que la prostitución es "violencia".

Por su parte, la manifestación de la Comisión 8M de León ha contado con la presencia de UGT y CCOO, así como de representantes del PSOE y la UPL. Las integrantes de la Comisión 8M han demandado que los derechos conquistados no retrocedan y han denunciado la brecha salarial y los índices de paro femenino.

OTRAS MANIFESTACIONES

Bajo el lema 'Más feminismo, mejor sociedad', cerca de 2.000 palentinos han salido a la calle convocados por la Plataforma por los derechos de las mujeres de Palencia.

La convocatoria ha concluido en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto en el que se han defendido los derechos de las mujeres "que están en peligro constante" y han alertado sobre el "auge de los partidos de extrema derecha que quieren eliminar a las mujeres de la esfera pública".

En Salamanca, más de 2.000 personas han tomado la salida de la Plaza de la Concordia a las 19.00 horas en la marcha convocada por el Movimiento Feminista bajo el lema 'Solo el feminismo da la cara'.

Antes de la manifestación, desde las 18.30 horas, la plaza de la Concordia ha acogido un taller de pancartas que después se han visto en el recorrido. La 'marea morada' ha marchado por la calle María Auxiliadora, avenida de Mirat y calle Toro y ha finalizado en la Plaza Mayor, donde han tenido lugar varias actuaciones musicales y se ha dado lectura a un manifiesto.

En Segovia, medio millar de personas ha participado en la manifestación que se ha celebrado por la tarde convocada por la Plataforma 8M de Segovia.

La marcha se ha concentrado en la plaza del Cristo del Mercado, desde donde se ha dirigido hacia el Azoguejo. A su paso junto al Instituto Andrés Laguna, los integrantes han participado en una pitada, que han repetido al alcanzar la altura de la Comisaría de Policía, en recuerdo a las 18 víctimas mortales por violencia machista que ya se han producido en 2026, que se suman a las 1695 contabilizadas desde que se tienen registros.

La comitiva ha estado encabezada por el lema 'Iguales, libres y rebeldes. Por un mundo feminista' y, en la plaza del Azoguejo, se ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado, un año más, la necesidad de trabajar por una sociedad igualitaria, donde la mujer no sufra violencia por ser mujer, como se ha expresado durante la marcha con consignas como 'Segovia será la tumba de machismo', 'Los mismos derechos en la calle y bajo techo' o 'ni sumisa ni callada, mujer empoderada'.

Por otro lado, centenares de personas han participado este domingo en la manifestación de Soria, encabezada por una pancarta genérica del Consejo Municipal de la Mujer y en la que, aparte, se han lucido numerosos carteles particulares con diferentes proclamas feministas. La manifestación ha empezado en la Plaza Mayor y la lectura del manifiesto ha tenido lugar en la Plaza de las Mujeres.

En Zamora, en torno a 800 personas han participado en la marcha en una jornada en la que los participantes se han concentrado en la zona de la Marina desde donde han partido rumbo a la Plaza Mayor al grito de '¡Aquí estamos las feministas!'.

Tras el recorrido, la portavoz de la coordinadora encargada de organizar los actos, Lola Estévez, ha recordado la necesidad de salir a las calles para reivindicar y pelear por los derechos de las mujeres.