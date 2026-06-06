Más de 200 niños de Castilla y León participan en la fiesta de fin de curso de la Escuela 100x100 Deporte en Valladolid - ESCUELA 100X100 DEPORTE

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela 100x100 Deporte, un proyecto desarrollado por la Fundación Eusebio Sacristán con la colaboración de la Fundación de Castilla y León, ha celebrado este sábado su fiesta de fin de curso, una jornada de convivencia y deporte que ha puesto el broche final a la temporada 25/26 y que ha reunido en el Pinar de Antequera de Valladolid a una representación de más de 200 jugadores, niños y niñas y adolescentes de los 19 equipos en los 14 municipios en los que se desarrolla.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que todos los niños y adolescentes puedan practicar deporte, independientemente de sus capacidades, situación familiar, económica, social o cultural, para promover "la inclusión y la igualdad de oportunidades", según ha señalado la Escuela en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada ha cerrado la sexta temporada de la Escuela y ha participado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, así como las concejalas de Juventud, Carolina del Bosque, y de Deportes, Mayte Martínez; el director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero, y el presidente de la Fundación Eusebio Sacristán, Alberto López.

Los deportistas, procedentes de todas las capitales de la región y municipios del medio rural en las provincias de Burgos y Valladolid, han participado en diferentes actividades lúdicas y deportivas diseñadas para fomentar la convivencia entre alumnos, entrenadores y familias.

El evento, que se ha celebrado por segundo año en El albergue del Pinar y en la Zona Joven Pinar servirá para despedir una temporada marcada por "el crecimiento deportivo y personal de sus participantes", así como por la promoción de "valores fundamentales como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y la diversión a través del deporte".

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha agradecido el trabajo realizado por la Fundación, los colaboradores y los voluntarios que participan en el proyecto para conseguir "un mundo más justo e igualitario".

Una fiesta del deporte inclusivo y adaptado que se celebra el año en que Valladolid es Ciudad Europea del Deporte, como ha resaltado también Carnero. "Nuestro deporte ha sido reconocido en todos sus eslabones, no solo el de élite, el escolar o el base, también el deporte inclusivo y adaptado", ha mencionado.

El presidente del patronato de la Fundación Eusebio Sacristán, Alberto López, ha valorado la colaboración de todos los ayuntamientos de los municipios en los que se desarrolla la escuela, así como a la Fundación de Castilla y León. "Agradecemos su ayuda porque sin ella no sería posible llevar a cabo este gran proyecto que hace posible que los niños más vulnerables tengan acceso a la actividad física, con todos los beneficios que supone la práctca del deporte en equipo para la salud mental y física y en la formación de las personas", ha explicado.

Asimismo, el director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero, ha expresado su satisfacción con la jornada celebrada. "Aquí, en Valladolid, empezó todo y ahora es un proyecto maravilloso, lleno de sentido, que construye comunidad. Ver hoy aquí a todos estos chicos y chicas con la camiseta de Castilla y León, vengan de donde vengan y con las difultades que tenga cada uno, disfrutando y aprendiendo juntos, es un privilegio", ha comentado.

La Escuela 100x100 Deporte ha despedido así una temporada en la que han participado en Castilla y León más de 739 niños y niñas y adolescentes, de los que un 11 por ciento, en total 82, son féminas y casi un 16 por ciento de participantes con discapacidad, un total de 117.

La Escuela ha contado este curso con 19 monitores y más de 70 voluntarios, que en su mayoría también han acompañado hoy a los niños. La sede más numerosa es la de Valladolid, donde arrancó el proyecto en el año 2017, con cinco ubicaciones diferentes (Huerta del Rey, Rondilla, Palero, Pajarillos y Delicias), 203 jugadores en total de los que 57, el 28 por ciento, tienen alguna discapacidad y el 10 por ciento son niñas.

La Escuela cierra un curso con sedes en León, Palencia, Burgos, Miranda de Ebro, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid, Medina del Campo, Mayorga, Villalón y La Cistérniga en Castilla y León, y en Reus, Sitges, Vilanova i la Geltrú y Sant Pere de Ribes en la provincia de Barcelona, y abrirá las inscripciones, a través de los CEAS locales y en la web de la Fundación, a principios de septiembre para arrancar en octubre con la séptima temporada de este proyecto.