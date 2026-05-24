Más de 200 profesionales de la gestión de áreas protegidas se reúnen en el Congreso Esparc de Posada de Valdeón (León)

LEÓN 24 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 220 participantes de toda España, entre los que se incluyen más de una treintena de técnicos de diversos espacios protegidos de Castilla y León, se reunirán del miércoles 3 al domingo 7 de junio en la 23ª edición del Congreso Esparc que se celebrará en Posada de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa.

El evento se llevará a cabo bajo el título 'Áreas protegidas: territorios de oportunidad' y estará organizado por Europarc-España, con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, según ha señalado la propia institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

La mayoría de los congresistas que participarán son responsables de la planificación y gestión de los diferentes espacios naturales declarados en territorio nacional, así como de las áreas designadas Red Natura, y también representantes de las administraciones miembros de Europarc-España.

A ellos se unirán organizaciones conservacionistas, técnicos municipales de medio ambiente, empresas de medio ambiente y turismo de naturaleza, además de investigadores y docentes universitarios.

Asimismo, el Esparc se sumará a la celebración del Día Europeo de los Parques, celebrado en torno a la fecha del 24 de mayo, una efeméride que conmemora la declaración de los primeros parques nacionales en Europa, en Suecia, hace más de un siglo, en 1909.

La Federación Europarc es una organización paneuropea creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, y promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques.

Con el lema 'Conectados por la Naturaleza', el Día Europeo quiere destacar "la importancia de la conexión entre las áreas protegidas, las comunidades locales y los visitantes, a través del cuidado de la naturaleza y el disfrute de todos los servicios que proporcionan al conjunto de la sociedad".

El congreso Esparc 2026 se celebrará en el primer parque nacional declarado en España en 1918, que originalmente fue el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y que hoy es un proyecto de conservación compartido entre la Junta de Castilla y León, el Principado de Asturias y el Gobierno de Cantabria.

DESARROLLO DEL ESPARC 2026

Durante los tres días de trabajo que durará el congreso se compartirán decenas de proyectos desarrollados en las diferentes áreas protegidas de España, mediante ponencias en los talleres y cerca de 70 comunicaciones orales.

Además, el congreso se abrirá también al público en general y especialmente al valle que lo acoge, por lo que se han promovido dos eventos "muy singulares" que buscarán hacer partícipes a quienes viven en el parque y a los que quieran acercarse a conocerlo.

Para ello, el viernes 5 de junio, desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, la Plaza Mayor de Posada de Valdeón acogerá una feria de productos artesanales locales, con la participación de 14 artesanos de la comarca.

Allí se desarrollarán también dos sesiones de un taller demostrativo que tendrá por objetivo explicar todo el proceso de elaboración de la lana y familiarizar a los asistentes con los términos relacionados.

Por la tarde, también en la plaza, los protagonistas serán los más jóvenes, con la organización de juegos gigantes de madera especialmente dedicados a los más pequeños.

Por último, a partir de las 22:30 horas, el congreso adquirirá un componente lúdico, abierto a todos, con la actuación en la misma plaza de Brothers in Band, un grupo de nueve músicos que rinde homenaje a la banda de Dire Straits.