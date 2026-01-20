Más de 200 tiradores participarán este fin de semana en Palencia en el Torneo Nacional de Esgrima Ránking M17,

Presentación del Torneo Nacional de Esgrima, Ránking M17 - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 tiradores de toda España participarán este fin de semana en el Torneo Nacional de Esgrima, Ránking M17, que se va a disputar los días 24 y 25 de enero en Palencia.

El Torneo Nacional de Ranking de Esgrima, en las modalidades de espada masculina y femenina M17, es una de las competiciones "más relevantes" del calendario nacional de esta disciplina y está organizada bajo el amparo de la Real Federación Española de Esgrima, con la colaboración de la Federación de Esgrima de Castilla y León, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, el Club de Esgrima Palencia y la Diputación Provincial, tal y como han destacado sus promotores durante su presentación.

El concejal de Actividad Físico- Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha destacado el impacto "deportivo, económico y turístico" de este tipo de eventos, que atraen a deportistas, técnicos y familias durante todo el fin de semana, y contribuyen "a la dinamización de la ciudad y al impulso del deporte base y de competición".

También ha puntualizado que desde el Consistorio trabajan para que Palencia sea "una ciudad abierta al deporte, capaz de acoger a deportistas, clubes y federaciones, y de ofrecer instalaciones y un entorno adecuado tanto para la competición como para quienes acompañan a los participantes".

El edil ha recordado que la entrada para el torneo es gratuita y ha invitado a los palentinos y visitantes a disfrutar de este deporte.

Finalmente, ha recordado que con esta actividad, Palencia se sitúan como "punto de encuentro del mejor talento joven de la esgrima española y refuerza su posicionamiento como ciudad anfitriona de grandes eventos deportivos, en el marco de Palencia 2026, Ciudad Europea del Deporte".

El torneo se celebrará en el pabellón del Colegio Marista Castilla de la ciudad entre el sábado y el domingo y contará con la participación de un total de 205 tiradores procedentes de toda España. Concretamente, Castilla y León contará con 28 representantes procedentes de clubes de Valladolid, Salamanca, Burgos, Medina del Campo y Palencia. Sobre la pista, Palencia estará representada por los tiradores Iván Barbero y Lucas León.