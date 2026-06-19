Más de 2.000 alumnos de Infantil y Primaria se 'doctoran' con los talleres medioambientales del Ayuntamiento de Ávila

ÁVILA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha clausurado hoy el programa de talleres medioambientales que, dirigidos a los colegios de la ciudad, se desarrollan a lo largo de todo el curso. Por ellos, han pasado más de 2.000 alumnos de Educación Infantil y Primaria.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha visitado hoy al último grupo de escolares que ha pasado por el Centro Medioambiental San Nicolás, espacio que acoge estos talleres que este año han ampliado su alumnado objetivo, pasando de Educación Primaria (1º a 6º cursos) a también Educación Infantil.

Más de 80 grupos de una decena de centros educativos de la ciudad--San Pedro Bautista, Cervantes, Arturo Duperier, Las Nieves, El Pradillo, Reina Fabiola, Santa Ana, Colegio Diocesano, Claudio Sánchez Albornoz o Comuneros de Castilla--han pasado por estas instalaciones en el marco de un programa que se adapta a las edades de los alumnos en el contenido y que tiene como objetivo abordar actividades destinadas a la educación y divulgación ambiental.

A través de contenidos que tratan aspectos como las aves o las plantas de la ciudad, la biodiversidad, la naturaleza a través de los sentidos, los residuos o la sostenibilidad, se contribuye a despertar el interés por la protección y defensa del medio natural, además de trabajar en adquirir conciencia ambiental.