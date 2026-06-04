Más de 2.000 jóvenes vallisoletanos viajarán a Madrid para acompañar a León XIV en su viaje apostólico

Presentación de la peregrinación organizad por la Delegación Pastoral Juvenil del Arzobispado de Valladolid. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de dos mil jóvenes vallisoletanos arroparán al Papa León XIV en la visita que realizará a Madrid los días 6 y 7 de junio, según los datos facilitados a Europa Press por fuentes del Arzobispado.

Unos 400 jóvenes se han sumado ya a la peregrinación organizada por la Delegación Pastoral Juvenil, pero se estima que se superará la cifra de los 2.000 jóvenes que viajaran a Madrid de la mano de colegios, órdenes religiosas o movimientos religiosos.

Asimismo, desde Valladolid viajará también "un grupo más pequeño" de jóvenes a Barcelona, en la segunda parada del Papa durante su viaje a España.

Estos jóvenes viajarán en avión desde Villanubla para participar en la vigilia del día 9 y estar presentes en la inauguración de la Torre de Jesucristo, de la Sagrada Familia, el 10 de junio.