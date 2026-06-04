Más de 2.000 jóvenes vallisoletanos viajarán a Madrid para acompañar a León XIV en su viaje apostólico

Presentación de la peregrinación organizad por la Delegación Pastoral Juvenil del Arzobispado de Valladolid.
Presentación de la peregrinación organizad por la Delegación Pastoral Juvenil del Arzobispado de Valladolid. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 4 junio 2026 13:48
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VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de dos mil jóvenes vallisoletanos arroparán al Papa León XIV en la visita que realizará a Madrid los días 6 y 7 de junio, según los datos facilitados a Europa Press por fuentes del Arzobispado.

Unos 400 jóvenes se han sumado ya a la peregrinación organizada por la Delegación Pastoral Juvenil, pero se estima que se superará la cifra de los 2.000 jóvenes que viajaran a Madrid de la mano de colegios, órdenes religiosas o movimientos religiosos.

Asimismo, desde Valladolid viajará también "un grupo más pequeño" de jóvenes a Barcelona, en la segunda parada del Papa durante su viaje a España.

Estos jóvenes viajarán en avión desde Villanubla para participar en la vigilia del día 9 y estar presentes en la inauguración de la Torre de Jesucristo, de la Sagrada Familia, el 10 de junio.

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