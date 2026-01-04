Más de 20.900 esquiadores visitan San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos en la segunda semana de Navidades

Una de las pistas de ski de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La segunda semana del periodo navideño se ha cerrado en las estaciones de esquí de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) con un total de 20.931 esquiadores, según los datos correspondientes al periodo comprendido entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el domingo 4 de enero de 2026.

Ambas instalaciones, dependientes de la Diputación de León, han mantenido su actividad con una oferta estable de pistas y remontes y con condiciones adecuadas para el disfrute de la nieve, según ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

En la estación invernal y de montaña de San Isidro se han registrado 17.658 usuarios durante esta segunda semana de las fiestas de Navidad. La procedencia del público ha sido la habitual, principalmente de la provincia de León, pero también del resto de la Comunidad, de Asturias, de Galicia y de Portugal.

La estación ha contado con un promedio de 9,5 kilómetros esquiables, repartidos entre los sectores de Cebolledo y Requejines, con nueve pistas alpinas abiertas --cuatro verdes, dos azules y tres rojas-- y diez remontes en servicio, entre ellos cuatro telesillas, dos telesquís y cuatro cintas. Igualmente, los espesores han oscilado entre los 15 y los 30 centímetros de nieve dura, y el día de mayor afluencia ha sido el lunes 30 de diciembre, con 4.281 esquiadores.

Por su parte, la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos ha contabilizado 3.273 asistencias durante el mismo periodo, mientras la mayor afluencia se ha producido el domingo 4 de enero, con 715 usuarios.

La estación se ha mantenido con una media de ocho pistas abiertas, entre ellas tres verdes, cuatro azules y un circuito infantil, así como seis remontes en funcionamiento -dos telesillas, dos telesquís y dos cintas-, que han permitido ofrecer hasta 3,445 kilómetros esquiables. Los espesores se han situado entre los 10 y los 40 centímetros, con nieve de calidad dura.

El buen tiempo ha predominado durante la semana y el descenso térmico de los últimos días ha permitido retomar la innivación artificial y mejorar las condiciones de las pistas.

Destaca también el uso turístico del telesilla, que ha supuesto en torno al 10 por ciento de las visitas, así como la presencia de visitantes procedentes de otros países, tal y como ha indicado la Diputación.

NOCHE Y DÍA DE REYES

De cara a los próximos días, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, está previsto que en la noche de Reyes se celebre, como es tradición, el descenso con antorchas de Sus Majestades los Reyes Magos y sus pajes por las pistas de Cebolledo, uno de los actos más emblemáticos de la temporada invernal en San Isidro.

Asimismo, en Valle Laciana-Leitariegos, los Reyes Magos de Oriente visitarán la estación el martes 6 de enero, dentro de las actividades programadas con motivo de estas fechas.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar la página web oficial www.nieveleon.com para conocer el estado actualizado de las estaciones, posibles incidencias y la evolución de las condiciones meteorológicas.