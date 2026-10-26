Más de 250 enfermeras y fisioterapeutas se citan este jueves en el III Congreso Regional de SATSE en Burgos

BURGOS 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 enfermeras y fisioterapeutas participarán este jueves, 29 de octubre, en el III Congreso Regional 'Generando Conocimiento Científico', organizado por el Sindicato de Enfermería (SATSE) de Castilla y León en la Casa del Cordón de Burgos.

La cita anual busca ofrecer a los profesionales de ambas disciplinas un espacio de encuentro para divulgar sus conocimientos e investigaciones, señalan desde el sindicato a través de un comunicado.

En esta edición, el congreso contará con la presentación y defensa oral de infografías elaboradas por los propios profesionales, las cuales han sido previamente seleccionadas por el comité científico.

Los trabajos abordarán temáticas orientadas a los cuidados en la práctica clínica, la docencia, la investigación, así como el liderazgo y la gestión, y optarán a tres premios, uno de los cuales otorgará el público asistente. El programa incluye asimismo la celebración de tres mesas redondas y una ponencia final.

La primera mesa analizará las enfermedades poco frecuentes desde un abordaje multidisciplinar con intervenciones de profesionales del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas Afectadas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos (CREER), la Asociación DEBRA Piel de Mariposa y especialistas en Enfermería Geriátrica.

Por su parte, el segundo debate se centrará en el cuidado de la mujer durante la menopausia, con la intervención de expertas en matronería y sexología, mientras que el tercero analizará el papel de la epigenética en el dolor de la mano de investigadoras en Fisioterapia y doctoras en Microbiología y Genética Moleculares.

La jornada concluirá con una ponencia dedicada al medio siglo de libertad y capacidad de obrar de la mujer española, añade la información.

Desde SATSE Castilla y León han destacado que la investigación constituye una parte fundamental en el desarrollo de la labor de las enfermeras y los fisioterapeutas. El sindicato ha remarcado la necesidad de "liderar las investigaciones y abrir procesos de reflexión sobre las prácticas diarias para aplicar nuevos enfoques mediante el método científico y generar mejores resultados en los cuidados de la salud".