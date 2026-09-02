Más de 250 sanitarios abordan mañana y el viernes en Valladolid la atención al paciente cardiovascular crítico

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 250 asistentes, entre facultativos y personal de Enfermería, participarán en Valladolid durante los próximos días 3 y 4 de septiembre en el Congreso 'ACCIS 2026' (Acute Cardiac Care Interventions & Support).

Esta reunión que se consolida como espacio estratégico para la formación y la colaboración de los profesionales sanitarios implicados en la atención del paciente cardiovascular crítico, un ámbito asistencial en el que su práctica clínica se ha transformado gracias a los gracias a los avances en el tratamiento del shock cardiogénico y el soporte circulatorio mecánico, han informado a Europa Press fuentes sanitarias.

Organizado por los Servicios de Cardiología de los Hospitales Clínico Universitario de Valladolid y General Universitario 'Gregorio Marañón' de Madrid, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y con el Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid (IBioVALL), la presente convocatoria cuenta con más de medio centenar de expertos nacionales entre su profesorado.

'ACCIS 2026' subraya la necesidad del abordaje coordinado e interdisciplinar que posibilite seguir mejorando en el pronóstico de los pacientes cardíacos críticos, de forma que su contenido se ha estructurado en dos grandes bloques diferenciados, por un lado un programa científico para personal médico y, por otro, uno específico para Enfermería.

En el primer ámbito, el dirigido para facultativos, se centra en aspectos como la toma de decisiones estratégicas, el diagnóstico avanzado y el tratamiento del shock y la insuficiencia circulatoria aguda.

Así se abordará en profundidad el shock en valvulopatías, el tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, el shock postcardiotomía o las asistencias circulatorias mecánicas de corta y larga duración.

PROGRAMA DE ENFERMERÍA

Por su parte, el programa específico para Enfermería está orientado a la alta especialización en cuidados críticos y las nuevas fronteras de la cardiología intervencionista avanzada; para ello se abordará desde la monitorización 360° del soporte mecánico hasta el liderazgo enfermero en programas ambulatorios, dedicando un espacio fundamental a la humanización de los cuidados y al impacto psicosocial de la tecnología en el paciente y su familia.

La actividad del congreso ha comenzado este miércoles, 2 de septiembre, de forma anticipada, con un curso precongreso en Hospital Clínico Universitario de Valladolid enfocado en el uso clínico del soporte circulatorio microaxial (Impella).

Durante el jueves y el viernes, la actividad se traslada al Valladolid Centro de Congresos (Feria de Valladolid), en donde se combinarán conferencias magistrales -como la ponencia inaugural del doctor José María de la Torre Hernández, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario 'Marqués de Valdecilla', en Santander- con la discusión interactiva de casos clínicos reales presentados por los propios participantes.

La tarde del jueves 3 de septiembre se reservará por completo para la realización de talleres prácticos de alta especialización en grupos reducidos, sesiones en las que médicos y enfermeras entrenarán con simuladores y modelos clínicos en estaciones dedicadas a ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), Impella, trombectomía mecánica, BCIAo (balón de contrapulsación intraórtico) y anatomía aplicada al shock.