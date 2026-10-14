Más de 40 estudiantes de las universidades públicas de CyL debaten mañan sobre seguridad y defensa en la UE

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 estudiantes de las cuatro universidades públicas de la Comunidad protagonizarán mañana y pasado una simulación de debate en el Parlamento Europeo centrada en la seguridad y la defensa de la Unión Europea.

El Aula Triste y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid acoge desde las 9.15 horas el Debate Europeo de las Universidades Públicas de Castilla y León.

La inauguración de las jornadas contará con la participación de Raúl Marcos Alonso, director de área de Movilidad y Política Lingüística de la Universidad de León; Sara Gutiérrez, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos; Víctor Temprano, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid y Noemí Serrano, Coordinadora Deucyl 2026, detalla la institución académica a través de un comunicado.

A las 10.00 horas arrancará la primera sesión de simulación con una sesión plenaria. A las 12.30 horas iniciará la simulación de la Subcomisión de Seguridad y Defensa y de la Comisión de Asuntos Exteriores. En la sesión de tarde, a las 16.30 horas, se debatirá en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, en la Comisión de Industria, Investigación y Energía y en la Comisión de Presupuestos.

La clausura y la entrega de premios a los mejores eurodiputados tendrá lugar el viernes, 16 de octubre, a las 12.30 horas. Participarán la Rectora de la UVa, Pilar Garcés; la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Ruth Andérez; el director de la Academia de Caballería de Valladolid, Francisco Javier López; la portavoz y jefa de prensa de la Representación de la Comisión Europea en España, María Canal, que intervendrá online y la directora del Instituto de Estudios Europeos, Isabel Vega.