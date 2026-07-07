Más de 400 expositores participarán en Salamaq 2026, que invita a toda CyL a unirse por el "futuro" del sector primario

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto a otras autoridades en la presentación de Salamaq 2026. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 expositores participarán del 3 al 7 de septiembre en Salamaq 2026, el "gran escaparate del sector primario", que en esta edición invita a toda Castilla y León a unirse en esta cita para "crecer" y mirar a un "futuro" con "oportunidades".

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha presentado la cita este martes, 7 de julio, en Valladolid, en un acto en el que ha estado acompañado por su homólogo vallisoletano, Conrado Íscar, para destacar lo "fundamental" de la "unión" a favor del campo en este "momento decisivo".

Este sector es el protagonista de Salamaq 2026, que congregará durante cinco días, en el recién renovado Recinto Ferial de la institución provincial en Salamanca capital, a más de 400 expositores, de los que más de la mitad estarán especializados en el sector primario, según ha precisado Iglesias, en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Salamaq será la ventana abierta al mundo del sector primarios de nuestra tierra, España y del conjunto de Europa", ha reivindicado el presidente de la institución provincial, para incidir en que en esta edición la Diputación salmantina quiere invitar a "los castellanos y leoneses" a sumarse a la cita para "crecer" con ellos.

En este sentido, ha subrayado que la feria del sector agropecuario, que en su última edición congregó a más de 90.000 visitantes y alcanzó el medio millón de euros en las subastas ganaderas, "está creciendo", un contexto en el que Iglesias ha lanzado un "mensaje de esperanza".

Así, ha señalado que el sector primario enfrenta un "momento decisivo", con "cambios, retos y complicaciones", pero también con "enorme oportunidades". "Algunos piensan que este sector está atrasado. Nada más lejos de la realidad", ha defendido, para incidir en que el futuro de la Comunidad "pasa inexorablemente" por el sector del campo y de la industria de transformación agroalimentaria, que influyen en el asentamiento de población y representan "esfuerzo".

Iglesias ha enmarcado la feria en esa búsqueda de futuro y la ha ensalzado como "punto de encuentro" de quienes "creen verdaderamente en el sector" y espacio donde "la tradición y la innovación se dan la mano".

"Es una feria que funciona", ha apostillado, para destacar el apoyo que recibe la cita del "conjunto de España, Portugal y el sur de Francia", e incidir en que la edición que se celebrará en septiembre estrenará un recinto recién reformado que será un "hotel de cinco estrellas" para el ganado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid ha expresado el orgullo de la institución por acoger la presentación de Salamaq 2026 en el Espacio La Granja de la ciudad del Pisuerga, un acto que, ha aseverado, refleja la "unión". "La unión hace la fuerza y tenemos que seguir colaborando y luchando", ha manifestado en relación con el sector.