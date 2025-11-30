Más de 500 actividades culturales en diciembre en museos, bibliotecas, archivos y centros de referencia de CyL

Archivo - Fachada principal del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impulsa una programación cultural para el mes de diciembre con 544 actividades en la red de centros culturales de la Comunidad, como los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 71 exposiciones temporales; 34 visitas guiadas; 53 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 56 actividades musicales y conciertos; 129 espectáculos de teatro y artes escénicas; siete ciclos de cine; 39 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 124 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares y 31 actividades que se podrán realizar de forma 'online'.

Asimismo, el 8 de diciembre se celebra el centenario del nacimiento de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, con el objetivo de reconocer y difundir la figura de una de las escritoras clave de la narrativa española del siglo XX, según ha informado la administración autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, la Filmoteca de Castilla y León, en Salamanca, acoge la exposición 'Fragmentos / Wences Moreno & Carmen Martín Gaite Salamanca-Nueva York', dedicada al ventrílocuo Wences Moreno y a la escritora Carmen Martín Gaite, ambos salmantinos.

Asimismo, a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, las Bibliotecas Públicas de Soria, Zamora, Ávila, Burgos, Palencia y Salamanca acogerán la obra teatral 'El cuento de nunca acabar', de la compañía Azar Teatro, que constituye un retrato de la escritora salmantina.

Igualmente, tras la celebración del Congreso Internacional 'Carmen Martín Gaite. Mujer de letras' el pasado mes en Salamanca, ahora se puede visitar en la Biblioteca Nacional de España hasta el 5 de abril de 2026, la exposición 'Carmen Martín Gaite (1925-2025), un paradigma de mujer de letras', que se trasladará al Centro Internacional del Español, en Salamanca, del 15 de abril al 15 de julio.

Por otro lado, en Valladolid, la 'Casa Delibes' en el Palacio del Licenciado Butrón hay un proyecto expositivo permanente, que rinde tributo a la vida y obra de Miguel Delibes. La exposición permanece abierta de martes a domingo, y ofrece un programa de visitas guiadas a grupos, que se realizarán previa solicitud al correo electrónico casadelibes@jcyl.es

EXPOSICIONES ÚNICAS

Además, durante este mes de diciembre, hay un recorrido expositivo que se inicia en el MUSAC, en León, donde se puede visitar la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', para continuar con las exposiciones 'Suena la mina' y 'Retratos mineros. Las mil caras de Santa Bárbara (II)', en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero.

En Zamora, se podrá visitar la muestra 'Lo sagrado en lo cotidiano', en el Museo Etnográfico de Castilla y León; y en Burgos, la exposición 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea', en el Museo de la Evolución Humana.

A estas propuestas se unen el proyecto expositivo 'Un jardín habitado' en el Museo de León o la muestra 'Bellamente aterrados. Un siglo de Luis Sáez 1925-2025', en el Museo de Burgos, junto a los proyectos fotográficos 'Archivo territorio', de Javier Ayarza, en el Museo de Palencia y 'El comercio de Palencia', en el Archivo Histórico Provincial, y las muestras 'Campos de Castilla, de César Sanz y Casiano Alguacil (1832-1914).

Además, el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, acoge la exposición fotográfica 'En la plaza. Ángel Marcos', mientras en Zamora se encuentra la exposición 'EsperanZa', de Las Edades del Hombre.

TEATRO Y MÚSICA

Por otro lado, este mes de diciembre concluye el ciclo 'Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena', organizado por la Consejería y la Asociación de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León-ARTESA, y que ha contado con la participación de 24 compañías de Castilla y León.

El ciclo finaliza con los espectáculos 'Hacia la raíz' de Clau_Topia, el 13 de diciembre, e 'Hijas de Eva', espectáculo de danza contemporánea de Fresas con Nata, el 20 de diciembre.

También, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá dos programas de abono, bajo la dirección de Marc Albrecht y Elim Chan; además del concierto extraordinario de Navidad, que contará con Jorge Yagüe en el podio y la participación de la soprano Elena Sancho Pereg.

El Ciclo de Recitales y Música de Cámara continuará con su cuarta propuesta y la participación del solista de violonchelo, Pablo Ferrández, que inaugura su residencia artística con el CCMD y la OSCyL en este concierto junto a un ensemble de la Orquesta.

Además, el pianista Diego Fernandez Magdaleno ofrecerá el concierto 'Músicas de Portugal y España' y a finales de mes, la 'OSCyL Joven' ofrecerá diferentes conciertos en las provincias de Palencia, León y Zamora, dentro del 'Encuentro de Invierno 2025'.