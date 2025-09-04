Más de 550 mayores de 65 años se suman a la 'Peña con Solera', la gran novedad de las fiestas de Valladolid. - AYUNT. VALLADOLID

Su actividad no se circunscribirá únicamente a estas fechas, sino que realizará actividades durante todo el año

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 550 mayores de 65 años se ha sumado a la 'Peña con Solera', una iniciativa pionera que busca ofrecer a este colectivo una manera diferente, activa y participativa de vivir las fiestas de la ciudad.

La presentación ha contado con la asistencia del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, así como con la de Juan Bermejo, presidente de la Coordinadora de Peñas, y de varios de los usuarios que ya se han sumado a la iniciativa. Hasta la fecha, la peña cuenta con 564 inscritos, una cifra que demuestra la gran acogida de esta propuesta entre los vallisoletanos.

La 'Peña con Solera' contará con un programa específico diseñado para las fiestas de Valladolid, con actividades que combinan tradición, convivencia y diversión, entre las que figuran su presencia en el desfile de peñas hacia el pregón.

Más allá de las fiestas patronales, la 'Peña con Solera' tendrá vocación de permanencia y participación en otros momentos de la vida festiva de la ciudad. Entre ellos, destaca su presencia en la ofrenda floral a San Pedro Regalado, así como en diversas actividades culturales y sociales organizadas en Valladolid a lo largo del año.

"Queremos que nuestros mayores sean protagonistas de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. La 'Peña con Solera' es un homenaje a su energía, a su ilusión y a todo lo que aportan a la vida de Valladolid, no solo en estas fechas, sino durante todo el año", ha destacado el alcalde.