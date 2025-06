Más del 66% del personal sanitario no ha pasado reconocimiento médico en el último año, según una encuesta de CCOO CyL

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León (FSSCCOOCyL) ha exigido este lunes que se garantice el derecho a la salud laboral del personal sanitario que trabaja en el Servicio de Salud en la Comunidad.

Este lunes el sindicato ha registrado una propuesta formal ante el Comité Intercentros de Seguridad y Salud para que se cree un procedimiento específico, claro y negociado, que regule la vigilancia de la salud de las trabajadoras y trabajadores del SACyL.

Esta petición responde a los "preocupantes" resultados de una encuesta realizada por CCOO a 2.013 profesionales del SACyL en la que se constata que el 51% no ha pasado el reconocimiento médico inicial, el 90% no fue examinado tras un cambio de puesto y el 86,5% no lo hizo al reincorporarse tras una baja prolongada, a pesar de que son obligatorios por ley.

Además, un 17,6% asegura no haberse realizado nunca un examen de salud laboral. Más de la mitad de las personas encuestadas señala que no se les ofrece esta revisión desde su propia Gerencia, y critica la superficialidad de los exámenes realizados, limitados en muchos casos a una simple analítica. Una práctica "claramente insuficiente" para quienes desempeñan tareas en contacto con enfermedades, esfuerzos físicos intensos, riesgos biológicos, exposición a pantallas y una gran carga emocional.

CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera "inadmisible" que más del 66% del personal no se haya realizado un reconocimiento médico en el último año. El sindicato señala que supone una "grave omisión" que puede derivar en el empeoramiento de dolencias físicas o mentales evitables si se detectaran a tiempo. "Resulta paradójico que quienes se dedican a cuidar la salud de la población no estén recibiendo el mismo cuidado por parte de su empleador público", subraya el sindicato. "Esta desatención varía entre gerencias, generando una desigualdad inaceptable entre profesionales del mismo sistema de salud", añade el sindicato.

La propuesta de la Federación plantea que los reconocimientos médicos se ofrezcan cada año de manera obligatoria, se realicen con un enfoque que tenga en cuenta las diferencias de género y se acompañen de un registro sistemático de riesgos y daños derivados del trabajo. Todo ello, destaca, permitiría llevar a cabo estudios epidemiológicos que ayuden a detectar patrones y prevenir problemas de salud relacionados con el entorno laboral.