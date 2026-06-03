Más de 700 deportistas se dan cita este fin de semana en Valladolid en el nacional M16 y M18 de rugby Seven

Mayte Martínez, en un momento de la presentación. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 deportistas de 45 combinados lucharán en Valladolid durante este fin de semana por el cetro nacional en las categorías M16 y M18 de rugby Seven que, además, este año compartirá protagonismo con el inclusivo.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, y el presidente de la Federación de Rugby de Castilla y León, Rubén Baz, han presentado la cita que se celebrará en Pepe Rojo el sábado y el domingo.

"Agradecemos a la Federación que haya querido apostar por Valladolid para traer un evento tan relevante que va a convertir de nuevo a la ciudad en el epicentro del rugby", ha celebrado la concejala de Deportes. "Valladolid y Pepe Rojo eran el mejor sitio para organiza el evento", ha admitido Baz, que ha invitado al público a acudir a ver rugby de "futuro": "Estos chicos y chicas son los que dentro de unos años estarán en las series mundiales", advierte.

Trece equipos en categoría M16 masculina, otros tantos en femenina y 19 selecciones M18 (11 masculinas y 8 femeninas) forman el elenco del CESA. En total, más de 700 deportistas que compartirán este año escenario con el Rugby Inclusivo. Seis selecciones autonómicas tomarán el protagonismo en la matinal del sábado en Pepe Rojo para reivindicar el rugby como un deporte para todos y todas.

Esta realidad ha sido celebrada por la directiva de Inclusivo en la Federación de Castilla y León, Laura Herrero, quien ha destacado que esta puerta está abierta como "una gran oportunidad para que se conozca a nivel de toda España cómo se trabaja el Rugby Inclusivo y el potencial enorme que tiene Castilla y León".

El Campeonato de España de selecciones autonómicas será un espectáculo de primer nivel con entrada gratuita para todos los amantes, o no, del rugby que quieran disfrutar de una ventana abierta al futuro de este deporte.