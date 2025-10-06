Más de 80 jóvenes de toda España reflexionan en Palencia sobre la importancia del agua, su escasez y su óptima gestión

PALENCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 jóvenes de toda España participan desde este lunes en Palencia en la VII Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' que se celebra bajo el lema '¡Mójate por el agua!', en el que los alumnos van a trabajar cuestiones vinculadas con la sostenibilidad, en este caso lo relacionado con el agua como "un bien imprescindible para la vida".

Así lo ha explicado el subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación educativa del Ministerio de Educación, Lucio Calleja, durante la inauguración del Encuentro Confit.

Calleja ha destacado que las jornadas se incluyen dentro de las actuaciones vinculadas sostenibilidad que están muy en línea con lo que, desde educación, trabajan a través de los currículos educativos. "Es fundamental que los jóvenes sean los impulsores de las medidas relacionadas con la sostenibilidad", ha apuntado.

La gestión del agua, su escasez, su valor como bien común y su vínculo con la salud y el cambio climático son los ejes temáticos de esta edición que va a desarrollarse durante cinco días. El alumnado participante ha sido seleccionado tras diagnósticos ecosociales realizados en sus centros escolares y conferencias autonómicas y el objetivo es reflexionar, proponer y actuar localmente ante uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

El encuentro cuenta con un programa con mirada ecosocial e interdisciplinar y, durante estos días, los participantes trabajarán en talleres, espacios de deliberación, diagnósticos participativos y propuestas creativas.

Una de las dinámicas centrales será el análisis del agua estructurado en cuatro ámbitos fundamentales: territorio, comunidad, consumo y salud. La metodología de trabajo fomenta el diálogo directo con personas expertas y permite ampliar el diagnóstico con enfoques científicos, éticos y políticos.

SITUACIÓN DEL AGUA

Los centros educativos participantes diseñarán herramientas de diagnóstico que replicarán a su regreso, con la finalidad de construir un macrodiagnóstico estatal sobre la situación del agua en contextos educativos y comunitarios.

La dimensión artística también estará presente con talleres educomunicativos dinamizados por especialistas en teatro foro, muralismo colectivo y creación musical, donde los jóvenes expresarán de forma creativa las problemáticas analizadas.

Además, Palencia recibirá la visita de redes invitadas de otras comunidades que desean implementar el proceso Confit en sus territorios como Andalucía, Madrid, Islas Balears, Navarra, Cantabria y la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Palencia, la Red Estatal ESenRED y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, además del CFIE y la Dirección Provincial de Educación de Palencia, y el PRAE de la Consejería de Medio Ambiente.