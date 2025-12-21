Más de 800 estudiantes participan en el IX Concurso de Postales Navideñas de CSIF en CyL

VALLADOLID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León ha entregado los premios de las seis categorías de su IX Concurso de Postales Navideñas 2025, en el que han participado más de 800 estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Primero y Segundo de ESO y Educación Especial de diferentes centros educativos públicos de la Comunidad.

El objetivo de la iniciativa es estimular la participación del alumnado, fomentar el ambiente navideño en los centros de enseñanza públicos de Castilla y León y colaborar con este material en la práctica docente diaria, según ha informado CSIF en un comunicado recogido por Europa Press.

El CRA Campos Góticos, de Medina de Rioseco (Valladolid), ha recibido el premio a la mayor participación, mientras en la primera categoría, de Educación Infantil, el ganador ha sido Anthony Suarez Iznaga, del CEIP Miguel de Cervantes (Zamora).

En la segunda modalidad, correspondiente a Primero, Segundo y Tercero de Educación Primaria, el ganador ha sido Manuel Aceves Olmos, del CEIP Miguel de Cervantes (Navalmanzano, Segovia); en la tercera fase , de Cuarto, Quinto y Sexto de Educación Primaria, ha resultado ganadora Nerea Ullán Bejarano, del CEIP Campo Charro (Salamanca).

La cuarta rama, de Primero y Segundo de Educación Secundaria Obligatoria, ha sido ganada por Nadia Paredes, del IES Recesvinto (Venta de Baños, Palencia); en el quinto nivel de Educación Especial el premio ha sido para Álvaro Simón Rivera, del CPEE Santa Mª Madre de la Iglesia (Astorga, León); sexta división, de postales en formato digital para redes sociales, la ganadora ha sido Irene Alonso Barrera, del IES Castilla (Soria).

Los ganadores han recibido un lote de material escolar y un diploma. Las postales debían aludir a la Navidad y se ha valorado la originalidad y la capacidad creativa, tanto en formato papel como digital.