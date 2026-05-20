Más de cien investigadores debaten cuestiones clave de la economía y su aplicación en las políticas públicas

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) reunirá a más de cien investigadores se reúnen este jueves y viernes en el Palacio de Congresos 'Conde Ansúrez' para abordar cuestiones "clave" del ámbito de la economía pública, por lo que resulta de interés tanto para la comunidad académica como para responsables de políticas públicas, en donde se aportarán 86 artículos procedentes de distintas universidades, tanto nacionales como internacionales

El Encuentro de Economía Pública ofrece un espacio de difusión, debate y colaboración académica, orientado a mejorar la investigación en economía pública, fomentar la inserción y movilidad de jóvenes investigadores y fortalecer el vínculo entre el análisis económico aplicado y la formulación de políticas públicas, por lo que se convierte en un foro de referencia tanto para la comunidad académica como para responsables de políticas públicas, detalla la institución académica a través de un comunicado.

Este congreso cuenta con una "consolidada trayectoria y un formato académico riguroso": "cada trabajo aceptado es comentado por un investigador, lo que fomenta un debate crítico y constructivo".

Está organizado por el Departamento de Economía Aplicada y Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Valladolid y cuenta con la colaboración del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid.