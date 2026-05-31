Más de medio centenar de centros de CyL participan en una iniciativa de fomento de la lectura vinculada a la naturaleza

Una niña lee un libro. - JCYL

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival LINA, Libros Infantiles y Naturaleza, promovido por las consejerías de la Junta de Castilla y León competentes en materia de Educación, Medio Ambiente y Cultura, ha logrado implicar durante el presente curso a más de medio centenar de centros educativos de la Comunidad en una iniciativa de fomento de la lectura conectada con la naturaleza.

La propuesta, bajo el nombre de 'Nefelibata', consistía en mirar hacia arriba y a enviar la fotografía de una nube acompañada de una creación, que podía ser un texto, una intervención artística sobre la fotografía, el relato de una creencia relacionada con las nubes propia del territorio, o cualquier otra aportación creativa donde el cielo fuese protagonista.

Con esta iniciativa se da continuidad al tema '¡Cielos!', que animó en 2025 el último Festival LINA, y se aboga por contemplar la naturaleza, ya que 'nefelibata' es el término con el que se designa a una persona soñadora, que no se apercibe de la realidad.

Así entre las iniciativas presentadas por más de medio centenar de centros, el equipo del festival ha seleccionado seis centros en las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Zamora, León y Valladolid, en los que se desarrollarán actuaciones específicas adaptadas a sus características, como sesiones de narración, talleres de ilustración o actividades de creación artística vinculadas al entorno natural.

En concreto, los centros seleccionados son el CEIP Gran Duque de Alba, de Piedrahita; el CEIP Benito León, de Santa María del Páramo; el CEIP San Pedro, de Baltanás; el CRA Valvanera, de Santibáñez de Bejar; el CRA Entreviñas, de Fuensaldaña, y el CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal de Entreviñas.

La Junta ha puesto en valor el "alto grado" de participación y la "calidad" de las propuestas remitidas, lo que "evidencia la consolidación del Festival LINA como herramienta de dinamización lectora y educación ambiental en Castilla y León".

Desde sus inicios en 2019, el Festival LINA ha desarrollado una "intensa" actividad para extender su actividad a lo largo de todo el año y reforzar el trabajo con la comunidad educativa y los agentes mediadores, más allá de la celebración anual de las Jornadas LINA, que constituyen su "principal espacio de encuentro y reflexión".

Este año, el Festival ha impulsado otras iniciativas complementarias, como los clubes de lectura y la creación de espacios LINA en bibliotecas de Castilla y León con motivo del Día Mundial de la Naturaleza, en la que participaron más de una veintena de centros bibliotecarios, en los que se generaron rincones específicos dedicados a la literatura ambiental.