Más de medio centenar de citas culturales para el programa estival 'Salamanca Plazas y Patios'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal 'Salamanca Plazas y Patios' llega este año a su décimo quinta edición con la planificación de más de cincuenta citas culturales durante los meses de junio, julio y agosto. El desarrollo de este programa tendrá lugar en cuatro espacios patrimoniales de la ciudad: la Plaza Mayor, el Patio Chico, la Torre de los Anaya y los Jardines de Santo Domingo; y, además, en parques y plazas de diferentes barrios, como la Plaza Barcelona, parque Picasso, la plaza de la iglesia de Pizarrales, el Museo del Comercio o parque de la Alamedilla.

El objetivo es "acercar la cultura a la población salmantina", tal y como ha señalado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación de las citas que este año tienen como protagonista el V centenario de la Escuela de Salamanca, por lo que en el apartado escénico se han programado diez estrenos absolutos de compañías salmantinas dedicados a esta conmemoración.

Los Jardines de Santo Domingo acogerán tres de estos estrenos, que serán 'El extintor (de cómo la Escuela de Salamanca nos enseñó a abrir puertas sin provocar incendios)', de Edulogic producciones; 'Visto para sentencia', de Intrussión Teatro; y 'Las voces del margen' de Métrica Pura.

Los otros cuatro estrenos están programados en el Patio Chico: 'Francisco de Vitoria y la carta en latín' de Esfinge teatro, 'Francisco Vitoria: la voz y la palabra' de Etón teatro y 'De indis. Por favor, firme aquí' de La Troyana y '¡¡Mucho que celebrar!! de Komo Teatro. La entrada a todas estas actividades será libre hasta completar el aforo y contarán con intérprete de lenguaje de signos.

La programación escénica presentada por el primer edil este jueves se completa con cuatro espectáculos dirigidos al público familiar, programados en diferentes plazas y parques de la ciudad los domingos por la mañana, entre el 21 de junio y el 12 de julio, tres de ellos también estrenos.

El primero será 'Malditos Mocosos', un estreno absoluto de la compañía Kamaru, programado el 21 de junio en el parque de La Alamedilla. Le seguirá 'El que se pica, ajos mastica', un estreno absoluto de la compañía Saldaña y Carioca, en la Plaza Barcelona, el 28 de junio. El domingo 5 de julio la compañía Habichuela interpretará '¡Qué mosqueo de moscas!' en el parque Picasso y el mago Oski ofrecerá el estreno absoluto del espectáculo 'Magia a todo color' en el parque Carmelitas, el 12 de julio.

ESPACIO PARA LA MÚSICA

La música tiene un espacio importante de nuevo en la programación cultural de verano elaborada por el Ayuntamiento, con un total de 22 conciertos programados en ocho espacios diferentes: Plaza Mayor, Patio Chico, Jardines de Santo Domingo, Catedral Nueva, plaza de la iglesia de Pizarrales, parque de la Alamedilla, Museo del Comercio y Plaza Barcelona.

La Banda Municipal de Música de Salamanca será la encargada de inaugurar este programa musical con un concierto en la Plaza Mayor, el viernes 26 de junio, dedicado al V Centenario de la Escuela de Salamanca. Además, estrenarán la Fantasía para Banda 'Salamanca 1526', obra del compositor David Rivas, creada expresamente para conmemorar esta efeméride.

Un día después, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor dentro del programa de Plazas Sinfónicas, organizado por la consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Del 4 al 12 de julio, la Banda Municipal traslada su actividad de conciertos a los barrios de la ciudad, donde los asistentes podrán disfrutar de los géneros musicales más populares y tradicionales, como la zarzuela, el pasodoble, la copla española y música folclórica salmantina.

El Patio Chico acogerá el IX Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento con cinco conciertos programados. Dentro de esta edición del festival actuarán: The Big Band Music of Benny Carter. Barcelona Jazz Orchestra (14 de julio), Dado's Oscars (15 de julio), Samson Schmitt Trio + Ludovic Beier (16 de julio), Peter Beets Trio + Gideon Tazelaar (17 de julio) y Emma Smith & Trio + Alex Garnett (18 de julio).

Los Jardines de Santo Domingo serán el escenario de siete conciertos en los que habrá una variedad de estilos musicales como flamenco, clásica, celta, folk o salsa. La cantante salmantina Bego Salazar será la encargada de inaugurar este ciclo, el sábado 25 de julio con el título 'Quejío y Linaje'.

Del 28 al 30 de julio el protagonismo lo tomará la música clásica con un ciclo de conciertos a cargo de profesores de la Academia internacional de música, que han creado un espacio de encuentro para jóvenes músicos y artistas internacionales. Bohemian Night es el título del primer concierto, el segundo estará dedicado a la Escuela de Salamanca y el último a los compositores Mozart, Elgar y Suk. El sábado 1 de agosto actuará Triquel, un grupo español que fusiona el rock con la música celta.

Una semana después, actuará el grupo palentino Carrion Folk, especialistas en difundir la música tradicional. Y cerrará el ciclo de conciertos de los Jardines de Santo Domingo el grupo cubano Septeto Naborí, el sábado 22 de agosto.

La Catedral Nueva acogerá el X ciclo de órgano con cuatro conciertos programados, entre el 9 y el 30 de julio. El primero estará a cargo del músico italiano Lorenzo Ghielmi, que interpreta la música renacentista y barroca para teclado. Este concierto está patrocinado por el Centro Nacional de Difusión Musical. Le seguirá el organista Óscar Candendo (16 de julio), la organista leonesa Sara Johnson Huidobro (23 de julio) y cerrará el X ciclo de órgano Pieter van Dijk, director artístico del Festival de Órgano de Holanda.

La palabra también será protagonista del programa Salamanca Plazas y Patios, con cinco actos programados en la Torre de los Anaya y en los Jardines de Santo Domingo, en colaboración con la Asociación poético-musical Homero y la Asociación de estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

En el patio de la Torre de los Anaya todos los lunes, entre el 6 y el 27 de julio, habrá citas con la poesía y la música a la luz de las velas. En estas actividades participarán los poetas del grupo Homero, Adela Villoria, Benito González, Concepción Guinaldo, Francisco A. Martín, Leonor Martín, Manuel Velasco y Manuel Méndez, junto a otros poetas invitados.

Los músicos que pondrán el broche final cada noche son: el dúo Doble Roseta, el trío Iría, el Closmo trío y Reliquias barrocas. Además, el miércoles 22 de julio, los poetas y el músico de la Asociación Homero ofrecerán un homenaje al V Centenario de la Escuela de Salamanca.