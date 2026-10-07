Más de medio centenar de personas reclama empleo estable, salarios y vivienda digna en una concentración en Valladolid

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, durante la concentración convocada este miércoles en Valladolid para reclamar empleo estable, salarios y vivienda digna - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas se ha concentrado este miércoles en la Plaza de Madrid de Valladolid para reclamar empleo estable y con derechos, salarios dignos que permitan afrontar el coste de la vida, una vivienda digna y asequible, medidas que protejan a las familias trabajadoras frente al encarecimiento de la vivienda y condiciones de vida dignas y acordes al esfuerzo y al trabajo de la clase trabajadora.

Antes de participar en la concentración, la secretaria general del sindicato en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha situado el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones para los trabajadores de la Comunidad y ha defendido que este derecho no puede convertirse en un negocio, al tiempo que ha reclamado que todas las personas puedan disponer de un techo en condiciones dignas.

La responsable autonómica de la organización ha advertido de que los salarios medios, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, no permiten a muchas personas hacer frente a sus gastos, especialmente ante el incremento del coste de la vivienda y del resto de bienes y servicios.

En este contexto, ha reclamado una política de vivienda "integrada" que contemple un mayor parque público de viviendas, suficiente para atender las necesidades existentes, además de medidas de regulación del mercado.

Fernández de los Muros ha incidido en que Castilla y León cuenta con competencias para desarrollar políticas propias en materia de vivienda y ha criticado que, a su juicio, la Comunidad no haya aplicado la legislación estatal en esta materia ni haya declarado zonas de mercado residencial tensionado.

La secretaria general de CCOO Castilla y León también se ha referido a los decretos aprobados por el Consejo de Ministros el día anterior y ha considerado que avanzan en la dirección de abordar determinadas situaciones relacionadas con los pisos turísticos y el mercado del alquiler residencial.

No obstante, ha señalado que estas medidas no son suficientes por sí solas y ha aseverado que la respuesta al problema de la vivienda debe implicar a todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

"Trabajemos para vivir" es, según ha explicado, una de las ideas que resumen las reivindicaciones trasladadas por CCOO, ante una situación en la que hay personas que tienen empleo pero no consiguen mantener unas condiciones de vida dignas debido al coste de la vivienda y de otros gastos básicos.

En este marco se sitúa la huelga general convocada por las organizaciones sindicales a nivel nacional para el próximo 11 de noviembre, una movilización que, según ha explicado, tendrá entre sus principales reivindicaciones la mejora de los salarios y el acceso a una vivienda digna y asequible.

La dirigente de CCOO ha defendido que los salarios deben incrementarse y ha señalado que la negociación colectiva ha permitido avances retributivos allí donde no se ha encontrado con obstáculos, aunque ha advertido de que estos incrementos se producen en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda, los carburantes y la cesta de la compra.

Para la líder sindical, la evolución del coste de vida obliga a actuar sobre los salarios y sobre las condiciones laborales para evitar que tener un empleo no sea suficiente para garantizar unas condiciones de vida dignas.

Fernández de los Muros ha señalado además que las reivindicaciones relacionadas con la vivienda no corresponden únicamente al ámbito estatal, sino que afectan a las distintas administraciones con competencias en la materia.

En este sentido, ha puesto el foco en la situación de Castilla y León y ha reclamado que desde la Comunidad se desarrollen medidas que permitan incrementar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente para quienes encuentran mayores dificultades para emanciparse.

La secretaria general de CCOO Castilla y León ha defendido también la necesidad de revisar el modelo de vivienda protegida, al recordar que durante años se construyeron viviendas de protección oficial que posteriormente pudieron incorporarse al mercado libre, lo que, en su opinión, ha limitado la creación de un parque público suficiente.

Asimismo, ha sostenido que la vivienda protegida tampoco ha quedado al margen de procesos especulativos y ha defendido una mayor regulación para evitar que el acceso a la vivienda quede condicionado exclusivamente por criterios de mercado.

DECRETOS DE VIVIENDA

Preguntada por las medidas aprobadas por el Gobierno, Fernández de los Muros ha reconocido que los nuevos decretos pueden contribuir a abordar determinados problemas, entre ellos los relacionados con los desahucios y con la regulación del mercado, pero ha insistido en que se trata solo de una parte de la respuesta.

Por ello, ha mantenido que la movilización del 11 de noviembre conserva sus motivos, ya que las medidas anunciadas no resuelven por completo ni el problema de la vivienda ni las reivindicaciones salariales de los trabajadores.

En relación con el papel del movimiento de inquilinos, la responsable de CCOO Castilla y León ha reconocido la importancia de las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda, aunque ha reivindicado que el sindicato también lleva tiempo con movilizaciones en esta materia.

Así, ha recordado la participación de CCOO en concentraciones anteriores, incluida la del pasado 6 de junio y la acampada desarrollada en la Puerta del Sol, como parte de una trayectoria de reivindicación del derecho a una vivienda digna.

Fernández de los Muros ha vinculado finalmente las demandas laborales y de vivienda, al considerar que ambas cuestiones están estrechamente relacionadas con la capacidad de los trabajadores para mantener unas condiciones de vida adecuadas.

La concentración celebrada en la Plaza de Madrid de Valladolid ha servido así para trasladar al ámbito de Castilla y León las reivindicaciones que CCOO plantea ante la movilización sindical del 11 de noviembre, con el empleo estable, los salarios suficientes y el acceso a una vivienda digna y asequible como principales ejes.