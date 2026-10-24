Más de un millar de personas disfruta en Villacastín del quinto evento Gastro-Km0 de Alimentos de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Villacastín se ha convertido este sábado en punto de encuentro para más de un millar de personas que han disfrutado de la quinta edición del evento Gastro-Km0 de Alimentos de Segovia.

Una iniciativa impulsada por la institución provincial para ensalzar los productos agroalimentarios de la provincia y el trabajo de sus productores y profesionales de la hostelería.

El buen tiempo ha acompañado la celebración del evento al aire libre, que ha unido gastronomía tradicional, música y convivencia en torno a una de las propuestas más populares de la cocina segoviana: los huevos fritos con picadillo.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha acudido a esta cita, donde ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

De Vicente ha destacado la buena acogida de esta quinta edición, que ha vuelto a acercar los productos de proximidad a vecinos y visitantes.

"Es una satisfacción ver cómo nuestros pueblos se llenan de gente para disfrutar de la gastronomía segoviana y compartir una jornada en la que los protagonistas son nuestros productores y los alimentos de calidad que tenemos en la provincia", ha expresdao

Por su parte, Rodríguez ha subrayado también que "con Gastro-Km0 se quiere que los productos de Alimentos de Segovia salgan al encuentro de la ciudadanía, que se conozca quién está detrás de ellos y que se valore el esfuerzo de quienes mantienen viva la actividad económica y contribuyen al desarrollo del medio rural".

REIVINDICAR EL PRODUCTO LOCAL

La degustación popular ha sido uno de los principales atractivos de la jornada, con la puesta a la venta de mil raciones de huevos fritos con picadillo a un precio de tres euros, que ha incluido pan, bebida y postre.

Para su elaboración se han utilizado huevos de Huevos Velasco y picadillo de La Prudencia, dos empresas pertenecientes a Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria impulsada por la Diputación para promocionar y dar visibilidad a los productos de calidad de la provincia.

Así se puesto de manifiesto la importancia de apostar por las empresas agroalimentarias segovianas y acercar su trabajo al consumidor a través de una propuesta gastronómica sencilla, ligada a la tradición y a los sabores de siempre.

La programación ha comenzado a las 13.00 horas con la inauguración oficial del quinto Gastro-Km0 y ha continuado con el concierto del grupo Finister, que ha amenizado el ambiente en la Plaza Mayor antes de la comida popular.

A partir de las 17.00 horas, la orquesta Pikante ha tomado el relevo musical para prolongar una jornada marcada por la participación y el ambiente festivo.