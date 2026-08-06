Más de un millar de usuarios semanales participan en el porgrama de Gimnasia en los parques de Ávila

Sánchez Cabrera visita una sesión de gimansia en uno de los parques de la ciudad. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de usuarios participa semanalmente en el programa de gimnasia en los parques que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila durante los meses estivales.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha visitado hoy en el parque del Río Chico a los participantes en este programa que también se desarrolla en el parque de San Antonio y, desde el año pasado, igualmente, en el jardín del Rastro.

De lunes a viernes, de 10 a 11 horas, estos tres espacios acogen sesiones de gimnasia de un programa que se enmarca en la actividad de animación comunitaria del Ayuntamiento de Ávila.

Desde el pasado mes de junio, se realiza esta actividad que llegará hasta el 25 de septiembre, en función de las condiciones meteorológicas, y que cuenta con monitores especializados que adaptan las sesiones y los ejercicios a los participantes, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Con el fin de ofrecer una actividad que permita a los mayores de 18 años y, especialmente, a los usuarios de más edad, realizar una actividad física en espacios verdes de la ciudad, son más de 250 las personas que, a diario, suman los tres espacios en los que se desarrolla el programa, que cada año aumenta su participación.

De carácter gratuito, la actividad no requiere inscripción y, para participar en ella, únicamente es necesario dirigirse a una de las tres zonas en las que se desarrolla para formar parte de la misma.

De esta forma, además, se trabaja, especialmente con los mayores, en un envejecimiento activo, además de favorecer que los participantes se interrelacionen entre ellos y contribuir a evitar la soledad emocional.