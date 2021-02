Más de una treintena de personas participa en la Jornada Impacto del Deporte de la UCAV

ÁVILA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de personas ha participado en la Jornada Impacto del Deporte de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebrada de manera online y en la que se ha analizado cómo es la gestión de los clubs abulenses durante la pandemia, además de tratar los valores del deporte y su impacto en quienes lo practican.

Enmarcada dentro de las conferencias que se imparten para los alumnos de los Másteres de la Escuela de Negocios Ávila Business School, las jornadas han contado con la participación del presidente del Club Deportivo Colegios Diocesanos, Alberto Mellado; el presidente del Real Ávila, Carlos González; y el presidente del Óbila Club de Basket, Carlos Hernández, que han expuesto los inconvenientes que están sufriendo debido a la situación de pandemia.

Tras presentar las jornadas y a los ponentes, el director de Ávila Business School y coordinador de la jornada, Ricardo Reier, ha señalado la "complejidad de gestionar clubes de esas características" porque "es muy parecido a gestionar una empresa".

"Hace falta una gestión, una estructura, una estrategia y capacidad de financiación", ha defendido, tras lo que ha resaltado "la importancia de profesionalizar esa gestión a través de formación".

En este sentido, Mellado ha indicado que han tenido que "plantearse el futuro" y es que, hasta ahora, han podido continuar gracias a la labor altruista de muchas personas para lograr que el club siguiese funcionando, aunque ha asegurado que "la realidad está evidenciando que no es posible seguir haciendo de esta manera las cosas".

Por su parte, Hernández Guío, del Óbila Club de Basket, ha destacado los logros del club durante los últimos 20 años, algo que en su opinión "no se ha puesto en valor y tampoco ha calado en la sociedad, instituciones y empresas abulenses" y es que para el presidente del Óbila "es un club mucho mejor valorado dentro del basket que dentro de nuestra ciudad y queremos corregirlo" porque "es muy importante haber estado tantos años en una categoría profesional como es la LEB Plata y ahora en la categoría EBA".

Por su parte, el presidente del Real Ávila también ha reivindicado la falta de apoyo, ya que "el Real Ávila no tiene ni ayudas institucionales acorde a lo que se merece, no tiene infraestructuras e instalaciones propias de un club de una capital de provincia", en la que "no hay instalaciones suficientes para llevar a cabo todo el deporte de la ciudad".