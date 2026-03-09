Los mataderos de CyL piden a la Junta un "horario libre" y "mayor flexibilidad" por las necesidades del sector

Archivo - Imagen de archivo de un matadero de Castilla y León. - AMACYL - Archivo

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mataderos de Castilla y León (Amacyl) ha solicitado a la Junta que permita tener un "horario libre" para que estas empresas puedan adaptarse "mejor" a las demandas del sector y consumidores.

En un comunicado recogido por Europa Press, Amacyl ha advertido de que el horario acotado a unas horas determinadas que les exige la administración autonómica "no es viable" para las empresas que trabajan con animales vivos, pues "están sujetos a muchas variables difíciles de restringir a un horario".

Amacyl considera que "no hay ninguna ley que determine qué horario debe tener una empresa privada" y pone de "ejemplos" a algunos mercados centrales "que están abiertos las 24 horas".

En este sentido, ha señalado que ceñirse a un horario rígido "sin tener en cuenta las coyunturas estacionales como Navidad, Ramadán, o climáticas", como el reciente tren de borrascas que dificultó el trasporte de animales, es "entorpecer enormemente la viabilidad de unas empresas que son clave para el empleo rural".

Por ello, ha recordado que los mataderos de la Comunidad sacan al mercado cada año más de 920.000 toneladas de carne de todas las especies, alrededor del 12 por ciento del total nacional, que suma unos 7,7 millones de toneladas.

Asimismo, ha subrayado que Castilla y León cuenta con una de las industrias agroalimentarias "más potentes de España" y es la tercera en volumen de facturación con más de 16.000 millones de euros en 2023, el 31 por ciento del total de la industria autonómica, y con una industria cárnica que supone alrededor del 28 por ciento de la cifra de negocio agroalimentaria de la Comunidad.

Son unas cifras "verdaderamente importantes", ha agregado Amacyl, para insistir en que la Junta "debe velar por seguir manteniendo y potenciando" este sector y recalcar que "la ausencia de un horario libre lastra las posibilidades de crecimiento y viabilidad de estos centros que dan empleo a miles de personas".

Por otro lado, la asociación ha reclamado al Ejecutivo autonómico una "mayor agilidad" en toda la materia legislativa que regula los sacrificios y estos centros. "Las normativas son extensas y a veces complejas y sin criterios unificados, por lo que requieren aclaraciones que en muchos casos tardan mucho tiempo en ser contestadas", ha lamentado Amacyl.

"Queremos cumplir la ley y sabemos que tiene que haber unos controles que son necesarios, pero reclamamos mayor agilidad cuando hay determinadas cuestiones que no están lo suficientemente desarrolladas y necesitan una aclaración rápida para que la actividad se desarrolle con normalidad y ajustada a las nuevas normativas que se publican", ha añadido.

OTROS "PROBLEMAS" DEL SECTOR

Entre otros "problemas" que afectan a los mataderos, Amacyl ha apuntado a la aportación económica obligatoria para todos los operadores del sector de la carne de vacuno y ovino en España, destinada a financiar actividades de promoción, comunicación e imagen del sector.

Estas cantidades que tienen que recaudar y destinar a Provacuno e Interovic por cabeza sacrificada, 16 céntimos en el caso del ovino y un euro en el caso del vacuno, son "totalmente desproporcionadas y abusivas", ha criticado la asociación, para pedir que sean "reconsideradas".

Por otra parte, la entidad ha denunciado que muchas ayudas Leader a las que los mataderos pueden acceder para impulsar inversiones o modernizar sus instalaciones, "quedan desiertas por la cantidad de requisitos exigidos".

En concreto, estas ayudas suelen estar ligadas a la creación de empleo o la contratación de mujeres, con lo que "no tienen en cuenta la ubicación de los centros", ha precisado Amacyl, para explicar que la mayoría de estos se encuentran en el medio rural, donde la población "es reducida".

De este modo, Amacyl ha demandado "mayor flexibilidad" en los requisitos y reorientar el objeto de las ayudas a la mejora de la competitividad y al mantenimiento del empleo para que estos centros puedan continuar con su actividad.