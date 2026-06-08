Matapozuelos (Valladolid) reunirá 35 colleras este fin de semana en el II Campeonato de Faenas y Doma de Campo

Juan García Tejedor (i) y Conrado Íscar, durante la presentación del concurso. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Matapozuelos aunará el viernes 12 y el sábado 13 "deporte y respeto por las tradiciones" en el II Campeonato de Faenas y Doma de Campo (Acoso y Derribo) que reunirá a 35 colleras de todo Castilla y León y la presencia de más de medio millar de espectadores.

El certamen, tal y como ha avanzado el presidente de la Diputación y regidor del municipio, Conrado Íscar, convertirá a Matapozuelos en "referente del mundo ecuestre y de las tradiciones rurales" en la "emblemática" finca Isla Brava, propiedad en su día del recordado Trifino Vegas, reconocido criador de toros de lidia, y al que se quiere "rendir homenaje".

La competición congregará a "destacados jinetes y amazonas" que demostrarán su destreza junto a sus caballos y garrochas en una de las disciplinas "más representativas de la cultura ecuestre ligada al campo castellano", ha apuntado el organizador del certamen, Juan García Tejedor.

Esta disciplina ecuestre refleja las labores tradicionales del campo y permite a los participantes demostrar su habilidad en el manejo del caballo y de las reses, para poner a prueba la compenetración entre jinete y montura, así como la técnica, el control y la experiencia necesarios para desenvolverse con eficacia en el entorno ganadero.

"El concurso nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro de todos aquellos que sienten pasión por el caballo, por el campo, por el ganado y por las tradiciones ecuestres españolas", ha subrayado García Tejedor que ve en la cita una celebración de la "cultura, costumbres y un modo de vida que ha contribuido a forjar la historia de los pueblos".

CARPA

Para ello, el recinto contará con una carpa de más de 300 metros cuadrados, servicio de ambulancias, jueces especializados y todas las garantías organizativas bajo la supervisión de la Federación Hípica, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba.

La jornada estará complementada con actuaciones de grupos flamencos y espacios de convivencia que convertirán el campeonato en una auténtica fiesta popular, fomentando el encuentro entre aficionados, vecinos y visitantes.

Este evento supone además una "importante oportunidad para impulsar la actividad económica local, promover el turismo y poner en valor las tradiciones que forman parte de la identidad de nuestros pueblos".

La organización ha agradecido especialmente el apoyo de la Diputación Provincial de Valladolid y del Ayuntamiento de Matapozuelos, así como la implicación de Conrado Íscar, "cuyo compromiso con el mundo rural, las tradiciones y el deporte contribuye al éxito de iniciativas como esta".

Bajo la mirada de la Iglesia de Santa María Magdalena, conocida popularmente como 'La Giralda de Castilla' Iglesia de Santa María Magdalena, Matapozuelos volverá a ser escenario de una jornada en la que el caballo, la tradición, la cultura y la convivencia serán "los grandes protagonistas, rindiendo además homenaje a la memoria de Trifino Vegas y al legado ganadero y ecuestre que tan profundamente forma parte de la historia de esta tierra".