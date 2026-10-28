Matías Costa reconocido con el Premio Nacional 'Piedad Isla' de Fotografía por su implicación en lo social y la memoria

Archivo - Matías Costa, galardonado con el Premio Nacional de Forografía 'Piedad Isla', que concede la Diputación de Palencia. - DIP PALENCIA. - Archivo

PALENCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo argentino, afincado en Madrid, Matías Costa ha sido distinguido con el XVII Premio Nacional 'Piedad Isla' de Fotografía 2026, un galardón instituido y convocado anualmente por la Diputación de Palencia.

Matías Costa actualmente es profesor del Máster PHotoESPAÑA (PHE) y profesor invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá donde dirige el curso de proyectos fotográficos La Olla.

El jurado reconoce especialmente a un autor que, en palabras del fotógrafo premiado en la edición anterior, Claudio de la Cal "está implicado en lo social, la memoria y el territorio, en una constante búsqueda de nuevas narrativas aplicadas al espacio expositivo y al foto-libro".

Asimismo, el jurado ha reconocido su compromiso con la fotografía "se completa también con el comisariado y la docencia".

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha sido la encargada de comunicar la noticia al galardonado, que ha recibido con especial ilusión y gratitud este reconocimiento provincial y nacional.

El premio, dotado con 6.000 euros, homenajea la figura de Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía española, nacida en Cervera de Pisuerga en 1926 y referente de la memoria visual de España.

Matías Costa (Buenos Aires, 1973) vive en Madrid, es fotógrafo, comisario y escritor. Mediante fotografía, escritura y material de archivo, su trabajo aborda "el desarraigo, el olvido y la reconstrucción".

Es profesor del Master PhotoESPAÑA y profesor invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá donde dirige el curso de proyectos fotográficos La Olla.

Licenciado en periodismo por la UCM, ha publicado los libros monográficos SOLO, Zonians, The Family Project y Photobolsillo, y realizado exposiciones en Sala Canal de Isabel II o Museo Reina Sofía.

Ha recibido premios como el World Press Photo o Descubrimientos PHE.