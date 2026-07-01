Las matriculaciones de turismos en CyL superan las 14.000 unidades en el primer semestre de 2026, un 17,24% más

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzan las 14.310 unidades en el primer semestre de 2026, con un crecimiento del 17,24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras divulgadas este miércoles por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En el ámbito nacional, en lo que va de año, de enero a junio, las matriculaciones en todo el país suman 647.711, lo que supone un incremento del 6,2 por ciento, y en datos de Castilla y León la suma es de esas 14.310 unidades, que supone un 2,21 por ciento del total en España.

En lo que respecta al mes de junio de 2026, el país ha superado las 128.426 unidades, lo que supone un aumento del 7,8 respecto al mismo mes de 2025, mientras que en Castilla y León se vendieron 2.752 unidades, con un incremento del 14,81 por ciento.

Las ventas totales nacionales superan por tercer mes consecutivo los 100.000 turismos y mantienen el ritmo de meses anteriores, empujadas, principalmente, por el vehículo electrificado, que alcanza una cuota del 23,2 por ciento este mes.

En otros datos nacionales, el bueno desempeño del semestre se debe al incremento en todos los canales, con un aumento interanual del 7,4 por ciento en el canal de particulares, hasta 275.919 registros; del 4,2 por ciento en el canal de empresas, hasta llegar a 206.337 unidades matriculadas; y del 6,7 por ciento, hasta las 165.455 anotaciones, en el canal 'rent a car'. Por otro lado, el 'renting' matriculó 168.233 turismos, un 11,5 por ciento más sobre el mismo mes del año pasado.

Solo en junio, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 11,5 por ciento, hasta 54.481 registros; el canal de empresas se elevó un 2,1 por ciento (hasta 43.101 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 30.844 matriculaciones (un 9,8 por ciento más). Por el lado del 'renting' se matricularon 34.139, un 2,8 por ciento más sobre junio del año anterior.

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS LOGRAN UNA CUOTA DE CASI EL 10 por ciento

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, los eléctricos crecieron un 36,7 por ciento respecto al primer semestre del año anterior, hasta sumar 63.202 unidades matriculadas, con una cuota de mercado del 9,7 por ciento.

Igualmente, la cifra de ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) ha crecido un 39 por ciento respecto a hace un año, con 77.941 unidades comercializadas. Solo en junio, la cifra ha aumentado un 15,3 por ciento, hasta 15.567 nuevos registros, con una cuota del 12,2 por ciento.

Los turismos electrificados (BEV+PHEV) continúan creciendo y en junio han representado el 23,2 por ciento de los turismos vendidos. Las ventas aumentaron un 20,2 por ciento, con un total de 29.791 unidades. En el acumulado del año, hasta junio se han registrado 141.143 ventas, un 37,9 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, representando el 21,8 por ciento del total.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen como la motorización más popular entre los conductores españoles, con una cuota del 46,9 por ciento de las ventas del semestre y 304.235 operaciones, un 19,8 por ciento más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja como viene siendo habitual, y en el caso de los de gasolina, caen en matriculaciones un 18,5 por ciento interanual, con 153.508 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 23,7 por ciento en este semestre, siguiendo como la segunda motorización más demandada.

El diésel, de su lado, se desploma un 30,7 por ciento, hasta las 23.815 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 3,6 por ciento, situándose como la quinta motorización del semestre, por encima de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 27,2 por ciento en términos interanuales, hasta las 22.579 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 3,4 por ciento.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en junio se quedan en 100,6 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,35 por ciento inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el conjunto del año, se acumulan un total de 102,4 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 4,75 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

UN 7,9% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS HASTA MAYO

Los seis primeros meses del año también fueron beneficiosos para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron las 102.292 unidades, un alza del 7,9 por ciento respecto al año anterior. Solo en junio, las ventas de vehículos comerciales crecieron un 8 por ciento, hasta las 20.014 unidades.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' aumentaron un 5,8 por ciento interanual hasta situarse en 52.020 unidades en el primer semestre. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron 50.272 matriculaciones, un ascenso del 10,2 por ciento en valores interanuales.

Por otro lado, los vehículos industriales registraron un descenso del 13,2 por ciento interanual, con 15.908 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 2.030 ventas en el primer semestre, retrocedieron un 6,7 por ciento.

Solo en junio, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses ascienden un 1,9 por ciento, con un total de 3.037 unidades, de las cuales 2.740 pertenecen a los vehículos industriales (+5,3 por ciento) y 297 a autobuses, autocares y microbuses (un 21,2 por ciento menos).