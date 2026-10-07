Mazarías destaca los 11,6 millones de inversión real en 2026 y 174 plazas municipales creadas o renovadas

El alcalde de Segovia, José Mazarías - PP

SEGOVIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, el 'popular' José Mazarías, ha presentado este miércoles el balance de los tres años de mandato municipal y ha destacado la inversión real de 11,6 millones de euros en el año 2026 y la creación o renovación de 174 plazas de trabajadores municipales.

Mazarías ha definido los tres años de Gobierno municipal como una etapa para poner al día el Ayuntamiento, modernizar los servicios al ciudadano y lanzar proyectos de futuro para la ciudad y ha asegurado que el equipo de Gobierno afronta la recta final del mandato con el objetivo de culminar los proyectos en marcha "y dejar encaminadas nuevas actuaciones".

Ha recordado que volverá a ser el candidato del PP a las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 en las que pedirá la confianza de los segovianos con un único objetivo: "Que Segovia siga avanzando y que terminemos el proyecto que tenemos en marcha".

El regidor ha destacado también el aumento del censo de Segovia en este periodo de modo que la ciudad cuenta con 54.241 habitantes, 2.516 más que hace tres años y medio, y ha defendido que este crecimiento "refleja el atractivo y las oportunidades que genera Segovia".

Sobre el funcionamiento del Consistorio, Mazarías ha asegurado que su equipo se encontró una estructura municipal "atascada, con carencias en puestos de dirección, una plantilla infradotada y numerosos contratos caducados o pendientes de regularización" y ha detallado que se han cubierto prácticamente todos los puestos de habilitados, alta dirección y jefes de servicio, y que se han "creado o renovado 174 plazas vacantes en una plantilla de 550 personas".

En materia de inversión, ha indicado que el Ayuntamiento ha alcanzado 11,6 millones de euros de inversiones reales en lo que va de año, una cifra que, según ha avanzado, "será ampliamente superada con las actuaciones previstas hasta final de ejercicio", y ha precisado que supone "más del doble que la media de los últimos cinco años de gobierno del PSOE" y ha vinculado el aumento al trabajo previo de reorganización administrativa.

Mazarías ha subrayado el esfuerzo por "regularizar contratos esenciales que estaban caducados", entre ellos los de telefonía, energía eléctrica, limpieza de edificios y emisión de los plenos, que ya incorpora videoactas. Asimismo, ha defendido que la actualización de estos contratos conlleva "mejores servicios, de más calidad y, en muchos casos, más baratos para el ciudadano".

El regidor ha recordado además la licitación de la Relación de Puestos de Trabajo, cuya última actualización "data de 2002", y ha afirmado que se han corregido "concesiones desfavorables para las arcas municipales". Así, en el aparcamiento de Padre Claret "se ha recuperado un canon anual de 30.000 euros" y en el de la avenida del Acueducto, "más de 80.000 euros", que no se habían abonado desde su puesta en funcionamiento.

Respecto a los fondos europeos, Mazarías ha asegurado que el Gobierno municipal ha tenido que reorganizar proyectos heredados que "carecían de redacción, planificación y, en algunos casos, financiación municipal".

En el ámbito urbanístico, ha mencionado el "desbloqueo" junto a la Junta de Castilla y León de Las Lastras, donde se urbaniza un barrio de 260 viviendas, muchas de ellas protegidas, y un parque periurbano de 150.000 metros cuadrados. También ha citado las 98 viviendas colaborativas de Ciudad y Tierra, próximas a su finalización.

Entre los proyectos pendientes, Mazarías ha enumerado la apertura del Mercado Municipal de los Huertos, el aparcamiento de Los Tilos, el vial de conexión con la estación de alta velocidad, ya en licitación, y la apertura en 2027 del Centro de Interpretación del Acueducto.

El alcalde ha asegurado que el equipo de Gobierno presentará los presupuestos de 2027 con el compromiso de seguir reduciendo la presión fiscal y ha informado de que la modificación de las ordenanzas fiscales de este año permitirá un ahorro de más de 1,2 millones de euros para los segovianos.

Por último, ha recordado que quedan ocho meses de mandato y ha cerrado su intervención asegurando que el trabajo no está terminado y que se necesita "seguir avanzando".