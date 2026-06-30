Mazarías pone en valor el programa de envejecimiento activo que despide el curso con 75 personas en una jornada de baile

El alcalde de Segovia, José Mazarías, en la clausura del Programa Municipal de Envejecimiento Activo 2025/2026 - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazaría, ha agradecido la implicación y el entusiasmo de los participantes en el Programa Municipal de Envejecimiento Activo y ha destacado la importancia de una iniciativa que se ha consolidado como una de los más demandadas y mejor valoradas por los segovianos".

Los participantes en el programa han despedido este martes el curso 2025/2026 con una jornada festiva dedicada a los bailes de salón celebrada en el pabellón Enrique Serichol en la que han participado 75 personas y han estado acompañadas por el regidor y la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez.

El regidor de la capital segoviana ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar a los mayores ya que que su experiencia, su ejemplo y sus ganas de aprender y comparir son un "ejemplo de inspiración".

Mazarías ha subrayado la importancia de mantenerse activo para ganar en calidad de vida y ha señalado que iniciativas como esta contribuyen a fomentar un envejecimiento saludable y activo, favoreciendo la participación social y el bienestar de las personas mayores.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, ha indicado que este programa es una muestra del compromiso de su Concejalía de continuar al lado de las personas mayores para favorecer su autonomía personal y promover actividades que permitan la socialización.

El Programa Municipal de Envejecimiento Activo está dirigido a personas mayores de 65 años del municipio y tiene como principal objetivo prevenir la dependencia y el aislamiento social, al tiempo que favorece el bienestar físico, mental y social de los participantes.

A través de estas actividades, las personas mayores salen de casa, evitan situaciones de soledad no deseada, fortalecen sus relaciones sociales, se mantienen activas y mejoran su calidad de vida en un entorno adaptado a sus necesidades y con el acompañamiento permanente de profesionales especializados.