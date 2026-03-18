Mazarías presenta 83 millones para Segovia y avisa a la oposición: "Votar en contra es votar contra la

El alcalde José Mazarías explica detalles del proyecto de presupuestos rodeado de su equipo de gobierno. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, acompañado por los once concejales del Partido Popular que integran su equipo de gobierno, ha presentado el proyecto de presupuesto municipal para 2026, que se eleva a 83 millones, del que ha asegurado que es bueno para la ciudad y sin ningún sesgo ideológico, por lo que ha afirmado que "votar en contra de este proyecto es votar en contra de la ciudad".

Las cuentas se llevarán al pleno ordinario del próximo 27 de marzo. Para su aprobación, el PP necesita el respaldo de algún grupo de la oposición, ya que no cuenta con mayoría absoluta en el Consistorio o la abstención de suficientes concejales para que la mayoría popular pueda aprobarlos.

Mazarías ha fijado desde el primer momento el tono del mensaje dirigido al resto de los grupos. "Segovia no puede esperar y, honestamente, la responsabilidad de todos los grupos de la oposición también es dejar hacer", ha subrayado el regidor, que ha insistido en que fiscalizar es legítimo, pero no debe impedir que la ciudad avance. "Votar en contra de este presupuesto es votar en contra de Segovia", ha sentenciado.

Uno de los pilares del presupuesto es el esfuerzo inversor, con 9,6 millones de euros destinados a inversiones reales en actuaciones concretas: mejora de calles, redes de abastecimiento y saneamiento, parques, jardines y edificios municipales, intervenciones en barrios incorporados y en la entidad local menor de Revenga, y una apuesta por la eficiencia energética y el alumbrado público. El capítulo de personal representa el 36 por ciento del total, con más de 29,6 millones de euros, orientados a fortalecer áreas clave como Urbanismo y Contratación.

En el ámbito social, las cuentas contemplan un incremento de 576.000 euros en Servicios Sociales, con una aportación específica de 30.000 euros a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Segovia). El programa de ayuda a domicilio supera los dos millones de euros -con un incremento del 10 por ciento- y el servicio de comida a domicilio duplica su presupuesto hasta los 466.672 euros para llegar a más personas. El programa de envejecimiento activo crece en 60.000 euros, hasta los 187.349 euros, y las ayudas al tercer sector alcanzan los 120.000 euros, con otros 50.000 euros para proyectos de cooperación al desarrollo.

La educación también gana peso en estas cuentas: se destinan 400.000 euros al mantenimiento y mejora de centros escolares, una cifra que el alcalde ha destacado por triplicar la del ejercicio anterior. A ello se suma una partida de 200.000 euros para la elaboración del inventario municipal, orientada a la modernización digital de la gestión.

Especial relevancia tienen los proyectos vinculados al Plan de Actuación Integral con fondos europeos FEDER, con una inversión total de 11.420.886 euros, de los que 6.852.532 proceden de la Unión Europea. Entre las iniciativas incluidas figuran la creación de la primera comunidad energética de Segovia (72.600 euros), el acondicionamiento del entorno de la Vera Cruz (46.300 euros), la electrificación de las cocheras de los autobuses urbanos (200.000 euros) y el equipamiento del Teatro Cervantes (209.100 euros). "Son proyectos transformadores que van a marcar el futuro de la ciudad", ha asegurado Mazarías.

VIVIENDA, UNA PREOCUPACIÓN

En materia de vivienda, una de las preocupaciones más señaladas por el alcalde, especialmente entre jóvenes y familias que desean desarrollar su proyecto vital en la ciudad, el Ayuntamiento impulsa, en colaboración con otras instituciones, varias promociones: 98 viviendas colaborativas en el barrio de Ciudad y Tierra, 14 en la carretera de Riaza, 48 en la parcela del antiguo edificio de Bomberos y 260 en Las Lastras. Se avanza también en el desarrollo del Velódromo, con unas 350 viviendas proyectadas, y en Prado Bonal.

Mazarías ha rechazado las comparaciones con planes anteriores que contemplaban cifras más elevadas: "Que hablen de las que han hecho o de las promesas hechas por personas que han venido a la ciudad, han prometido promociones de viviendas y no se ha sabido más", ha expresado en referencia a gobiernos municipales precedentes y promesas ministeriales realizadas hace escasos meses.

Para el arreglo de calles, el presupuesto pone en marcha brigadas de actuación rápida con una partida de 500.000 euros anuales. La inversión acumulada en pavimentación en tres ejercicios roza los 2,2 millones de euros, con el Plan de Asfaltado que contempla 600.000 euros en este año. Entre las actuaciones concretas figura la renovación de la calle de la Plata, con 380.000 euros, y la pavimentación de vías como Perchel en Zamarramala, Fragua Vieja, la calle de las Escuelas en Torredondo o la calle del Barruelo en Revenga.

Las instalaciones deportivas recibirán 700.000 euros, destacando los 400.000 euros para la renovación del campo municipal de La Albuera, y se reservan 850.000 euros para actuaciones en la Costanilla y el Puerto Seco, vinculadas al desarrollo de suelo industrial. El presupuesto contempla también 100.000 euros para iniciar la construcción del módulo cubierto de atletismo.

Tal como ha recordado el alcalde, el borrador fue remitido a todos los grupos el 13 de enero y, según Mazarías, únicamente Podemos y Ciudadanos habían presentado propuestas con anterioridad, en otoño pasado, "sin que ningún grupo haya formulado sugerencias formales desde el envío, sino que se han limitado a marcar líneas rojas".

Si el presupuesto no obtiene apoyo en el pleno, el alcalde ha reconocido que el Ayuntamiento tendría que optar por una prórroga de lso presupuestos de 2025 y operar "con continuas modificaciones presupuestarias". Sobre una eventual cuestión de confianza, no ha descartado esa vía, aunque sin concretar plazos. "Responsabilidad es dejar hacer", ha concluido, apelando a los grupos de la oposición para que respalden unas cuentas que, a su juicio, "carecen totalmente de cualquier matiz político".