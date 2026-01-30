La Media Maratón que acogerá León el 22 de marzo desborda previsiones y amplía 500 dorsales hasta llegar a los 2.500

Cartel de la XVI Media Maratón León Bernesga Motor, que se desarrollará el próximo día 22 de marzo en León capital. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XVI Media Maratón León Bernesga Motor ha desbordado las previsiones y se ha ampliado el número de dorsales previstos con 500 más hasta alcanzar los 2.500, una carrera que se desarrollará el próximo día 22 de marzo junto a las otras tres previstas y en las que participarán cerca de 8.500 corredores.

De esta forma, la prueba se consolida como "referente" del deporte leonés en el calendario de pruebas populares del norte de España. La iniciativa está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León en colaboración con el Club Sprint Atletismo León y la delegación de Atletismo en León.

Al igual que en ediciones anteriores, la Media Maratón Ciudad de León Bernesga Motor contará con cuatro pruebas dirigidas a todas las edades, todas ellas con salida en el Paseo del Parque y meta en el Estadio Hispánico, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Media Maratón tendrá un recorrido de 21 kilómetros, con 2.000 plazas ahora ampliadas hasta las 2.500, mientras que la 5KM Ciudad de León tendrá un recorrido de cinco kilómetros y 400 plazas y la Peque Media, dirigida a atletas nacidos desde 2010, será de dos kilómetros y 200 plazas. A estas se suma la prueba más popular con 5.000 plazas, la Mini Media, la carrera más inclusiva para familias, grupos y todos los que deseen disfrutar del deporte con recorrido de dos kilómetros.

La Media Maratón ya abrió el plazo de inscripción el pasado mes de mayo, plazo que se cerrará el próximo 17 de marzo. Las inscripciones pueden formalizarse vía online en la web oficial de la prueba www.lamedialeon.com y de forma presencial en la planta sexta de El Corte Ingles de León.