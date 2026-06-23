La mediación previa al juicio duplica la tasa de éxito de los acuerdos del CEMICAVA hasta el 60 por ciento

La mediación previa al juicio duplica la tasa de éxito de los acuerdos del CEMICAVA hasta el 60% - CEMIAVA

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La obligatoriedad de acudir a un Método Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de presentar una demanda civil o mercantil ha evitado el desgaste que genera el proceso judicial al situar la mediación al inicio del conflicto. Esta medida ha duplicado la tasa de éxito de los asuntos tramitados por el Centro de Mediación del Colegio de la Abogacía de Valladolid (CEMICAVA), donde el porcentaje de mediaciones que concluyen con acuerdo ha pasado del 33 al 60 por ciento en los procedimientos iniciados de forma previa como requisito legal.

Tal circunstancia ha evitado dos de cada tres juicios desde la entrada en vigor de la ley. Este incremento de la demanda, sin embargo, tensiona la ayuda económica de la Junta de Castilla y León, institución que subvenciona estas actuaciones, según informan fuentes del CEMIAVA a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La entrada en vigor, en abril de 2025, de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, implementó como requisito para presentar una demanda civil o mercantil la necesidad de acudir previamente a los MASC. Entre estas opciones se encuentra la mediación, pero también la conciliación, la negociación, el derecho colaborativo, la oferta vinculante confidencial o la opinión de persona experta independiente.

La responsable de CEMICAVA, Eva Carrasco, ha explicado que antes de la ley solo atendían los casos que el juzgado derivaba, mientras que ahora son las propias partes las que optan por la mediación, al tiempo que ha asegurado que la predisposición de las partes al acuerdo es la variable más potente para alcanzar el éxito.

Carrasco ha señalado que existen varios factores que favorecen la obtención de más acuerdos al afrontar la mediación como vía previa, argumentando en primer lugar que la crispación aún no se ha desatado del todo, ya que cuando el caso viene derivado del juzgado existe un historial de acusaciones y el conflicto está mucho más enconado.

Asimismo, ha manifestado que al no estar inmersos en un procedimiento judicial las posiciones no se encuentran todavía tan alejadas. Por otra parte, la responsable del centro ha insistido en que el hecho de ser un requisito necesario para acceder al juzgado hace que la gente se plantee aprovechar la oportunidad.

En el impacto sobre las cifras, el CEMICAVA ha registrado un total de 375 solicitudes de mediación tanto civil como familiar previas al juicio desde junio de 2025, cuando el servicio estuvo plenamente operativo, lo que arroja una media aproximada de 31 asuntos mensuales.

A lo largo del año 2025 el servicio atendió además otras 246 derivaciones del juzgado, que menguaron hasta desaparecer conforme los jueces empezaron a atender solicitudes posteriores a la ley. En el último año, de los 86 asuntos de familia que han finalizado el proceso, 52 han concluido con acuerdo, mientras que en los asuntos civiles se han resuelto con acuerdo seis de los 14 asuntos que han celebrado mediación, existiendo casos que están al inicio del trámite.

Por último, el centro de mediación, que funciona desde 2011, ha pasado en el último año de 49 a 55 letrados especializados en mediación civil, mercantil y familiar, quienes han visto incrementada su carga de trabajo. Respecto al sostén económico, el servicio de mediación familiar está financiado por la Junta de Castilla y León gracias a un convenio con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El problema resulta especialmente delicado para las personas con menos recursos económicos, ya que, aunque los MASC son obligatorios, no todos los costes están cubiertos por el sistema de Justicia Gratuita, ante lo cual Carrasco ha afirmado que hay personas que no pueden ni enviar un burofax y al abogado de oficio no se le paga esa actuación.