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VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este miércoles, 18 de noviembre en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el Sindicato Médico Unido (SMU) ha tenido un seguimiento medio del 4 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de la Gerencia, el paro ha alcanzado una media del 5 por ciento en Atención Hospitalaria (203 profesionales en huelga) y del 3 por ciento en Atención Primaria (64 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 267 facultativos de los 6.859 efectivos disponibles este miércoles en el turno de mañana, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,5 por ciento, 5 médicos en huelga; Burgos, 4,3 por ciento, 38 en huelga; León, 11,3 por ciento, 127; Palencia, 0,7 por ciento, 3 médicos; Salamanca, 1,5 por ciento, 21 facultativos; Segovia, 4,9 por ciento, 21; Soria, 0,9 por ciento, 2; Valladolid, 2,4 por ciento, 42 médicos; y Zamora, 2 por ciento, 8 médicos en huelga.