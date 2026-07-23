Medio Ambiente convoca ayudas por 2,5 millones para el fomento de plantaciones forestales de alto valor en 2026

Archivo - Plantación en Parque Forestal en Pozuelo - AYUNTAMIENTO DE POZUELO - Archivo

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de Castilla y León ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCyL) el extracto de la orden de la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor para el año 2026.

Estas subvenciones cuentan con una dotación de 2.500.000 euros y se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027. La concesión y el pago de las aportaciones se ha establecido en régimen de concurrencia competitiva con el objetivo de fomentar las actuaciones en el territorio autonómico.

La medida dispone de la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como de aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. Los porcentajes finales de cofinanciación quedarán detallados en las correspondientes resoluciones de concesión.

En cuanto a los beneficiarios de la orden, la convocatoria ha incluido a las entidades públicas propietarias de terrenos susceptibles de plantación. En el caso concreto de tierras pertenecientes al Estado o a la Comunidad Autónoma, la concesión de la ayuda solo ha quedado abierta a organismos privados o entidades locales que gestionen dichas parcelas.

Asimismo, la resolución ha habilitado como beneficiarios a las personas físicas o jurídicas de derecho privado legalmente constituidas, comunidades de bienes y agrupaciones de personas sin personalidad jurídica constituidas para realizar estas actuaciones en común, en todos los casos cuando ostenten la propiedad o el usufructo 'mortis causa' de los terrenos.

El plazo para la presentación de las solicitudes ha quedado fijado hasta el 25 de septiembre de 2026, a contar desde mañana.