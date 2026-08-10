Medio Ambiente sitúa en la N-603 el origen del fuego en Revenga, con trabajo "muy efectivo" durante la noche

SEGOVIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Ignacio Quintanilla Rubio, ha situado este lunes el inicio del incendio que afecta al municipio de Revenga en la N-603 "a la altura del kilómetro 84", y ha señalado que tras los trabajos "muy efectivos" en la tarde y la noche, la situación actual se encuentra pendiente de cómo evolucione el viento durante la jornada del lunes.

En declaraciones remitidas por la Junta de Castilla y León, Quintanilla ha explicado que el incendio surgió junto a dicha carretera, que se cortó al tráfico ayer domingo, y ascendió por la ladera en dirección al pantano de Revenga.

Durante la tarde del domingo y la noche se ha trabajado "muy bien", con un dispositivo formado por unas 70 personas que ha tenido resultados "muy efectivos", aunque la situación este lunes es de expectación en cuanto a la dirección del viento, que si bien se prevé que tenga menos fuerza que el domingo tendrá componente sureste o suroeste, que considera que es "lo único" que puede complicar tanto este incendio como el que afecta a Navas de San Antonio, también en la provincia de Segovia.

Eso sí, ha apuntado que las previsiones indican que este lunes las rachas serán de unos 15 kilómetros por hora hasta un máximo de 24, cuando este domingo la velocidad era "el doble".

En todo caso, Quintanilla ha agradecido la "muy buena colaboración y muy buena coordinación" en el dispositivo de extinción.