Medio millar de deportistas participará desde el viernes en el nacional de Selecciones Autonómicas de Menores de Pádel

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de deportistas participará desde el viernes en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas de Menores de Pádel que reunirá a 17 combinados en 18 pistas repartidas en el Club Raqueta y el Club The Players.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Valladolid, se ha destacado el nivel de los participantes. La presidenta de la Federación, Victoria Barcina, ha recordado que estarán "los mejores menores" del país, "lo que significa que estarán los jugadores con clara proyección a ser profesionales". Por eso ha animado a todos los aficionados a acercarse a ver los partidos. "Seguro que serán encuentros de auténtico vértigo y realmente merecen la pena. La entrada es gratuita los tres días de competición", ha añadido.

El director técnico de la Federación, Diego García, ha destacado que es la primera vez que un evento de menores recala en Valladolid. "Parecía complicado traer un campeonato de estas características, por la infraestructura que necesita, pero finalmente pudimos juntar varias instalaciones y conseguir 18 pistas que estarán disponibles desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 2 de forma ininterrumpida", ha apuntado.

El Club La Raqueta, junto al estadio Zorrilla, y el Club The Players, en el Polígono Argales, serán las dos sedes de la competición.

Se trata de un Campeonato de Selecciones de Menores que espera reunir a más de 500 jugadores, unos 100 técnicos, además de árbitros y miembros de organización. Por eso, Diego García no ha dudado en recordar que es "el segundo torneo más importante en Valladolid", después del de la Plaza Mayor en el mes de junio.

La concejala de Deportes, Mayte Martínez, ha recalcado el nivel de la prueba y también que es el primer evento que se presenta después de la confirmación de Valladolid como Ciudad Europea del Deporte 2026. "La Federación de Pádel ha apoyado nuestra candidatura desde el primer momento y seguro que en el futuro seguiremos trabajando para más proyectos juntos", ha añadido.

Mayte Martínez ha recordado, por último, que el Campeonato comenzará el viernes al mediodía con un desfile de todas las selecciones participantes, que arrancará a las 15.15 horas de la Plaza Zorrilla y concluirá en la Plaza Mayor.

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Menores cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Fundación Municipal de Deportes, y de otras entidades como Caja Rural de Zamora.