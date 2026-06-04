Medio millón en suministro de licencias para navegación segura de la Gerencia Regional de Salud

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Gobierno ha aprobado, por un importe de 550.372 euros, la contratación del suministro de licencias para la navegación segura corporativa basada en tecnología SASE (Security Access Service Edge) de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, con cargo a fondos Next Generation-EU.

La contratación nace con el objetivo de adquirir licencias que permitan la protección de la navegación en Internet, así como de los usuarios, de los dispositivos y de la información de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Este proyecto, financiado por la Unión Europea en el Marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation-EU, forma parte de la Estrategia de investigación e innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 en el ámbito de la Digitalización de los Servicios Públicos.