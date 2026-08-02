Medios aéreos trabajan en Mámoles y el sur del fuego de Fermoselle antes de una noche con buena previsión

Jardín quemado por un incendio forestal, a 1 de agosto de 2026, en Mámoles, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

FERMOSELLE (ZAMORA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos del operativo contra el incendio forestal originado en Fermoselle (Zamora) se han centrado este domingo en sofocar el fuego, con medios aéreos, en zonas inaccesibles de Mámoles y la zona sur, todo ello antes de una noche que arranca con "buena" previsión.

El jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando de Zamora, César Ventosa, ha explicado las tareas desarrolladas a lo largo de esta jornada, en la que la zona de Mámoles ha sido un punto central al haber congregado trabajos de medios aéreos y cuadrilla para lograr sofocar el fuego hasta "prácticamente el fondo del río".

Junto a esta "zona caliente", se ha actuado en una reproducción que ha tenido lugar a "última hora" en la zona sur del incendio, en las paredes del Tormes, un lugar también de "acceso muy complicado", ha detallado.

"Durante todo el día hemos hecho básicamente eso, trabajo de medios aéreos para echar agua en estas zonas que prácticamente el personal no puede llegar y por arriba, atender a pequeñas reproducciones y sobre todo avisos de la gente que veía empezar a arder en pequeños sitios dentro del quemado", ha precisado en relación con una jornada que también ha estado marcada por un viento "importante" durante la tarde.

De cara a la noche, Ventosa espera que el viento pare y, tal y como ha incidido, se tiene una "buena previsión", por lo que confía en que lo "poco que queda activo" pueda estar "mañana a primera hora solucionado".