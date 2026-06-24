Los medios trabajan en una segunda línea de defensa en San Vicente (León) ante una previsión desfavorable

Trabajos en el incendio forestal de San Vicente (León). - BRIF DE TABUYO (@BRIFTABUYO)

SAN VICENTE (LEÓN), 24 (EUROPA PRESS)

El operativo de extinción trabaja en una segunda línea de defensa en el incendio de San Vicente (León), que se encuentra con un Índice de Gravedad (IGR) 1, ante una previsión meteorológica desfavorable para esta tarde con altas temperaturas, baja humedad y vientos fuertes que podrían contribuir a la propagación del mismo.

Al mediodía, la cabeza del incendio se había parado a media ladera, no tenía un frente de llama continuo pero sí distintos focos activos en una zona con elevada pendiente, muy pedregosa y mucha carga de combustible, según fuentes de Medio Ambiente, que han precisado que en allí no puede entrar las maquinaria pesada y el trabajo debe ser manual apoyado por descargas de medios aéreos.

Por ello, se trabaja en una segunda línea de defensa por si se produjese una reactivación en algún momento de esta tarde, en previsión de las condiciones muy favorables para su propagación, con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El director técnico de extinción en el incendio de San Vicente, Enrique Rey, ha explicado que se han organizado dos sectores y se trabaja en el flanco izquierdo, situado más hacia el sur, y el derecho, hacia el norte, que es el que "más preocupa" dado que el viento es cálido del sur y favorece que pueda regresar hacia norte.

En la zona hay masas de pinar e incluso "a cierta distancia", aunque no corre riesgo y actualmente no hay amenaza están las poblaciones de Espinareda de Vega y Vega de Espinareda, lo que supone "el principal bien a proteger".

Por ese motivo, por fuera del perímetro se está trabajando en una "segunda línea" de posible control con tres con tres bulldozer para hacer un cortafuegos ancho a unos 100 o 200 metros del frente, por si acaso se produjera una reproducción y retener su avance hacia el norte.

PREVISIÓN DESFAVORABLE

Enrique Rey ha advertido que las próximas horas serán las más desfavorables, con temperaturas "extremadamente elevadas", humedades relativas por debajo del 15 por ciento y viento. "El combustible fino está en muy alta disponibilidad y la mínima pavesa, la mínima ráfaga de viento, levanta pequeñas reproducciones que continuamente hay que ir atendiendo para que no vuelva a crecer el perímetro", ha señalado el director técnico de extinción.

Así, el "objetivo" para la jornada es intentar mantener consolidado el perímetro tal y como está ahora y una línea de control de seguridad más hacia el norte con maquinaria "por si en el peor de los escenarios hay una reproducción y avance hacia el norte".

Actualmente trabajan en el incendio 23 medios, entre ellos tres técnicos, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres bulldozer, cuatro brigadas y varios medios aéreos.

Entre ellos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha concretado que se han desplegado un avión de coordinación (ACO), un anfibio ALFA, un anfibio FOCA y una brigada helitransportada y dos helicópteros bombarderos.

El fuego se inició a las 15.32 horas del día 19, originado probablemente por un rayo, se dio por controlado el día 21 y una reproducción causó que volviera a declararse el nivel 1 a las 17.40 horas de este 23 de junio ante la posibilidad de que afectara a más de 30 hectáreas de superficie arbolada.