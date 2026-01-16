De Meer acusa al bipartidismo de expropiar el futuro a Ávila

Rocío de Meer (C) en su visita a la ciudad de Ávila. - VOX

ÁVILA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional y portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, ha acusado al bipartidismo de PP y PSOE de "expropiar" el futuro de los abulenses y de provocar el "abandono y el vacío de los pueblos", que han llenado "de manera artificial" "con una exportación masiva de inmigración".

De Meer ha atendido a los medios de comunicación en Ávila, "zona cero" de uno de los problemas "más graves que está sufriendo" España como es la despoblación y el envejecimiento, como así lo ha afirmado la diputada de Vox, antes de participar del evento organizado por Fundación Denaes bajo el título 'Cohesión nacional y equilibrio territorial: De Ávila a Castilla y León, soluciones para una España vaciada'.

Para De Meer, la demografía es el "indicador de futuro" de Castilla y León y ha manifestado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "afortunadamente para él, pero desgraciadamente para España", está optando "por las mismas políticas destructivas que las del PSOE".

"Los abulenses lo saben muy bien porque lo han visto los últimos años muy claramente. Han visto ese abandono de los de siempre, de los políticos de siempre, de los políticos del bipartidismo", ha aseverado Rocío de Meer, "un bipartidismo que ha expropiado el futuro" de los ciudadanos de Ávila.

Asimismo, la portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica ha afirmado que "antes había riqueza, había prosperidad, había futuro" y ahora "demasiadas veces se ve envejecimiento, abandono, soledad" de una "España vaciada" por el bipartidismo.

Ante este vacío Rocío de Meer ha explicado que lo que ha hecho el bipartidismo es "un llenado artificial con una exportación masiva de inmigración y un crecimiento artificial" a lo que ha añadido que se ha expulsado "a los autóctonos, a los abulenses" para llenar esas zonas con "una inmigración masiva".

Al respecto, la diputada de Vox ha aseverado que las pensiones no las van a pagar los inmigrantes, ni el fututo lo va a garantizar los inmigrantes, y ha afirmado que frecuentemente "se trampean las estadísticas" de las encuestas de población.

Ante esta situación, desde Vox se plantea "un giro radical a las políticas del bipartidismo" y "revigorizar" a la población española y apoyar a las familias, porque, según De Meer, "las madres son abandonadas todos los días en el entorno laboral" porque no se ha apostados por políticas de familia.

"Hay que hacer más políticas reales, que repercutan en que las mujeres puedan ser libres en su maternidad, en que puedan tener ayuda y en que las familias no sufran precariedad y no se tengan que exiliar porque no tienen futuro", como ha subrayado la portavoz de Vox.

Asimismo, cree que el aumento de población que se ha producido en algunos pueblos de Ávila o de otras zonas "va de la mano de no haber abandonado la economía de esos lugares, de no haber abandonado la industria o de no haber abandonado el sector Primario".