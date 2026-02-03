De Meer asegura que la inmigración "masiva" perjudica al Estado de Bienestar y supone un "peligro" de reemplazo cultural

La portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de VOX, Rocío de Meer, durante la presentación en Valladolid del 'Informe Disenso: La Inmigración y su Impacto Negativo en el Estado de Bienestar'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, ha asegurado que la inmigración "masiva" no "salva" ningún Estado de Bienestar, sino que es perjudicial desde el punto de vista económico, pero además tiene un "peligro evidente" de "reemplazo cultural, identitario".

De Meer se ha expresado así en un acto en Valladfolid en el que se ha presentado el 'Informe Disenso: La Inmigración y su Impacto Negativo en el Estado de Bienestar'.

La responsable de Emergencia Demográfica de la formación de Abascal ha asegurado que este informe es "muy revelador" porque aborda "probablemente el tema más relevante de Europa en los últimos años", que es el debate sobre lo que han generado en España y en Europa en general las políticas de "fronteras abiertas".

De Meer ha apuntado que ha sido un debate "proscrito durante muchísimos años", "hurtado" también a la opinión pública, que "al final se ha alargado en el tiempo y ha tenido una serie de consecuencias".

En esta línea, ha incidido en lo que han supuesto esta políticas desde un punto de vista cultural, social o económico, que se analiza en el informe, en el que también se pone de manifiesto lo que supone para la pérdida de "identidad".

A su juicio, las políticas de "fronteras abiertas" se "inauguraron" hace muchísimos años con el argumento de que se necesitaba inmigración masiva para salvar al Estado de Bienestar. "Sin embargo, lo que nos damos cuenta es de que precisamente una de las principales consecuencias de la inmigración masiva es que no viene a salvar ningún Estado de Bienestar, que es perjudicial desde el punto de vista económico en todos sus ámbitos y que es deficitario", ha asegurado.

De Meer, quien ha afirmado que no abordan esta cuestión sólo desde la perspectiva economicista porque el debate "va más allá", ha asegurado que "parece mentira" que Vox sea el único partido que hable sobre "inmigración masiva" y entienda que es un debate "de personas" porque quienes "traspasan las fronteras no son números" y no se pueden tratar como tales, ya que tienen su cultura, su modo de ver la vida, costumbres o religión, que "es lo que importan a los lugares de destino".

"REEMPLAZO CULTURAL"

Además, considera que en el caso de España tiene "un peligro evidente de reemplazo cultural", algo que ha afirmado que no dice ella, sino la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y además se puede ver "perfectamente" en "muchísimos" barrios de España.

Rocío de Meer ha argumentado que las personas "se importan masivamente" por una "decisión política" y no llegan de lugares "muy ricos", sino del Tercer Mundo y acuden a países en los que sus perspectivas económicas "no son tan elevadas y por lo tanto son deficitarias", como recoge el informe, que en uno de los puntos concluye que sus ingresos son inferiores a 45.000 euros.

"No obstante, nosotros insistimos en que esa perspectiva economicista es exclusivamente una de las perspectivas y que es sencillamente para contrarrestar esa frase común, ese mito de que teníamos que salvar el Estado de Bienestar con la inmigración masiva", ha añadido

En cuanto a la necesidad de mano de obra en algunos sectores que dependen de la inmigración, la responsable de Vox cree que esa perspectiva "se asemeja mucho al argumento clasista" que han esgrimido otros políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, con afirmaciones como "si no hubiera inmigración, ¿quién va a traernos los paquetes?".

De Meer considera que esa frase es "profundamente clasista" y que también les parece "muy reveladora" por parte de los poderes que han "impulsado la inmigración masiva", por lo que ha explicado que rebaten "ese mito" y piensan que "los sectores esenciales" de la sociedad en lo económico "tienen que ser dignificados en salarios".

Sin embargo, lo que se persigue "es la importación masiva de mano de obra barata" y considera que ese tipo de perspectivas son "las que no permiten que se dignifiquen las condiciones laborales de los españoles" y las que "permiten que se compita en precariedad laboral".

Así, considera que, en definitiva, todo ello permite que sectores esenciales, "desde la hostelería hasta la agricultura", donde una persona antes podía tener una casa, formar una familia o irse de vacaciones, ahora tiene "salarios que no son dignos, condiciones laborales de difícil competencia y desde luego no tiene ni acceso a una casa ni puede formar una familia ni puede irse de vacaciones".

"COPYRIGHT" DEL PP

En este contexto, ha criticado al PP, que asegura "tiene el copyright de las políticas de fronteras abiertas" y ha incidido en que las primeras regularizaciones masivas en España las hizo José María Aznar.

"El Partido Popular ha regularizado a más de 600.000 personas en nuestro país y las ha regularizado además ni siquiera llegando al mínimo de condiciones que vemos ahora mismo en el último decreto prometido por el gobierno de Sánchez", ha asegurado la portavoz de Vox.

A este respecto, ha censurado la adaptación del PP "de manera camaleónica" al discurso, algo que no hace "cuando ve que los españoles se lo están pasando mal, sino que cuando ve que sus encuestas le van mal" y ha añadido que "ojalá" cambiase de opinión "en los hechos y no solo en las palabras".

"Tienen el copyright de las políticas de fronteras abiertas, las pactan en Europa", ha insistido Rocío de Meer, quien ha reiterado que "estaría muy bien" que cambiasen de perspectiva política y recibirían "con los brazos abiertos" a cualquiera que quiera combatir "seriamente" las políticas de fronteras abiertas. "Pero desgraciadamente, si nos referimos a los hechos, nos cuesta mucho creer esas palabras", ha concluido.