'El Mejor Torrezno del Mundo' se elegirá con nueve rondas previas en Soria, Burgos, Madrid, Valencia y Zaragoza

Juanjo Delgado y Beatriz Martínez presentan el concurso de 'El Mejor Torrezno del Mundo' - EUROPA PRESS

SORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

'El Mejor Torrezno del Mundo' de la edición 2026 se elegirá con nueve rondas previas, cinco de ellas en la provincia de Soria y otras cuatro en La Vid (Burgos), Madrid, Valencia y Zaragoza.

La consejera delegada del Virrey Palafox, Beatriz Martínez, y el director de la marca de garantía Torrezno de Soria, Juanjo Delgado, han presentado este jueves en la Cámara de Comercio de Soria el concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo', que como novedad este año solo contará con la categoría profesionales.

El concurso está organizado por la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y el Restaurante Virrey Palafox, con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria y la Asociación Cultural Gastronómica Soriana y con el patrocinio de El Águila.

Delgado ha señalado que una de las principales novedades este año es que solo será para profesionales ya que los aficionados, en la mayoría de rondas, no suscitaba demasiado interés y era complicado llegar al mínimo de tres participantes.

También ha lamentado quitarlo de las bases ya que había bastante participación fuera de Soria, especialmente en Madrid y Barcelona, por lo que no ha descartado volver a incorporarlo en las próximas ediciones.

NUEVE RONDAS

Por su parte, Martínez ha detallado que hay nueve rondas clasificatorias previas, por comarcas, que arrancan el sábado 31 de enero en Soria, para pasar por El Burgo de Osma, Fuentes de Magaña, Madrid, Valencia, La Vid (Burgos), Vinuesa, Ólvega y Zaragoza, para celebrar la gran final en los salones del Virrey Palafox de El Burgo de Osma el 8 de marzo.

Para participar habrá un mínimo de cuatro inscritos en cada ronda y en caso de haber ocho o más podrá haber dos finalistas (en las dos con mayor número de participación).

Además, del 25 de febrero al 3 de marzo el jurado popular elegirá un último finalista entre todos aquellos profesionales que no han llegado a las rondas clasificatorias previas y el ganador podrá participar en el stand del Torrezno de Soria en Alimentaria del 23 al 26 de marzo en Barcelona.

El concurso se ha patrocinado con un video promocional protagonizado por Café Chicago de Zaragoza, ganador de la pasada edición, bajo el lema 'El concurso que multiplica tus ventas'.

Delgado ha señalado que el establecimiento ha ampliado sus instalaciones y ha multiplicado por cuatro las ventas de los torreznos tras proclamarse ganador, mientas que el segundo y tercer clasificado también recibirán este año premio con el objetivo de promocionar sus establecimientos.