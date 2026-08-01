La mejora de los incendios de León y Zamora alivia la presión del operativo, que se mantiene alerta en Ávila

Varios coches calcinados a consecuencia del fuego, a 1 de agosto de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España) - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León afronta la noche con un escenario más favorable en los principales incendios forestales que han centrado la atención durante los últimos días, tras bajar a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 los fuegos de Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León), aunque el operativo se mantiene alerta ante una "posible reactivación" registrada por el viento en Burgohondo (Ávila), que ha obligado a evacuar la urbanización La Picota en el municipio de La Adrada.

La Junta mantiene un amplio despliegue de vigilancia y extinción ante unas condiciones meteorológicas que se mantienen desfavorables y que podrían favorecer nuevas reactivaciones.

La principal mejoría del día se ha producido en el incendio de Veguellina, donde el operativo ha logrado consolidar el trabajo desarrollado durante las últimas horas y asegurar el perímetro del fuego, declarado inicialmente en IGR 2.

A primera hora de la mañana la preocupación se concentraba en el frente situado al norte de Veguellina, una zona de terreno escarpado, de difícil acceso y con riesgo de desprendimientos, mientras que el avance que el incendio había protagonizado durante la tarde del viernes hacia Moreda permanecía ya contenido gracias al trabajo nocturno de los medios terrestres y la maquinaria.

Durante la mañana, la Junta mantenía desplegados alrededor de 250 efectivos, con medios de varias provincias de Castilla y León, la Unidad Militar de Emergencias (UME), brigadas del Ministerio para la Transición Ecológica y convoyes desplazados desde Cantabria y Alemania, con el objetivo de impedir que el fuego cruzara el cauce del río y estabilizar definitivamente el flanco norte.

El intenso trabajo desarrollado a lo largo de la jornada ha permitido mejorar progresivamente la situación hasta el punto de que, en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el Ejecutivo autonómico dio por asegurado el perímetro del incendio, rebajó su gravedad a gravedad 1 y autorizó el regreso de los vecinos de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña, que permanecían evacuados desde hacía varios días.

La mejora hizo posible además la desmovilización de la UME, si bien el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, advirtió de que todavía existe un punto especialmente complejo al norte del incendio, donde se concentrarán los trabajos de vigilancia y remate durante la noche para evitar reproducciones.

SITUACIÓN "ESTABLE"

En la provincia de Zamora, el incendio de Fermoselle también ha evolucionado favorablemente respecto a jornadas anteriores gracias a las labores realizadas durante la madrugada, favorecidas inicialmente por el incremento de la humedad, circunstancia que permitió rebajar el incendio a IGR 1.

Sin embargo, la Junta ya advertía durante la mañana de que la previsión meteorológica para la tarde volvía a ser desfavorable debido al aumento de las temperaturas, la caída de la humedad relativa y el incremento del viento, factores que podían favorecer nuevas reproducciones.

Precisamente esas previsiones se materializaron horas después con una reactivación registrada en las proximidades de Mámoles, junto al perímetro del incendio, en la zona de Los Arribes.

La reproducción generó momentos de preocupación entre la población, aunque los efectivos ya trabajaban en ese sector, lo que permitió intervenir con rapidez y controlar la situación.

Para contener la reactivación fue necesario reforzar el operativo con siete helicópteros y tres aviones, mientras los medios terrestres continuaban consolidando el perímetro alcanzado durante los últimos días.

La Junta considera que el incendio permanece "estable", aunque ha advertido de que las condiciones previstas para esta noche son poco favorables para la recuperación de la humedad de la vegetación.

Según las previsiones manejadas por el operativo, la humedad relativa no superará el 60 por ciento y las temperaturas mínimas rondarán los 20 grados, por lo que permanecerán desplegados numerosos efectivos para realizar labores de vigilancia, remate y control de posibles puntos calientes.

PREOCUPACIÓN EN ÁVILA

La evolución del incendio de Burgohondo (Ávila) también había sido positiva durante buena parte de la jornada.

El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, aseguró durante la mañana que el fuego evolucionaba "conforme a lo previsto", permanecía estabilizado y perimetrado y no había registrado rebasamientos del perímetro, aunque sí algunas reproducciones puntuales que habían sido sofocadas de manera inmediata por el operativo.

Asimismo, destacó la incorporación al dispositivo de 50 efectivos procedentes de Catar, desplazados con vehículos ligeros y pesados y dos helicópteros, que se sumaban a los medios ya desplegados junto a efectivos llegados desde Portugal y otras comunidades autónomas, en una jornada marcada por el reconocimiento a la cooperación entre administraciones y países en la lucha contra los incendios forestales.

No obstante, la situación cambió durante la tarde tras detectarse una posible reactivación en el término municipal de La Adrada, por debajo del núcleo urbano, lo que llevó a Protección Civil a activar el sistema ES-Alert para ordenar la evacuación de la urbanización La Picota y de las edificaciones colindantes.

Paralelamente, el Centro de Emergencias 112 informó del corte al tráfico de la carretera AV-930 entre los kilómetros 1,3 y 4,5 para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y garantizar la seguridad de la población.

La jornada dejó además la estabilización del incendio declarado el pasado 28 de julio en La Utrera, en el municipio leonés de Valdesamario, que llegó a alcanzar el IGR 2 y cuyo origen podría ser intencionado, según las declaraciones realizadas por la alcaldesa de la localidad.

De este modo, Castilla y León encara una nueva noche de trabajo intenso en los principales incendios forestales activos, con la prioridad puesta en consolidar los perímetros alcanzados durante el día, vigilar las zonas donde todavía permanecen puntos calientes y actuar con rapidez ante cualquier reproducción que pueda favorecer una meteorología que continúa siendo uno de los principales condicionantes para la evolución de los fuegos.

Así, la Comunidad registra un incendio en gravedad 2, el de Burgohondo, dos fuegos de nivel 1 en Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León), cinco incendios estabilizados en la provincia leonesa y otros ocho fuegos controlados.